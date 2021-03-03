Nuggets, Jokic'in tarihe geçtiği maçta Bucks'ı farklı yendi

Nikola Jokic, NBA tarihinde 50 "triple-double"a en hızlı ulaşan 3. basketbolcu oldu.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Denver Nuggets, Nikola Jokic'in yıldızlaştığı maçta Milwaukee Bucks'ı 128-97 mağlup etti.

NBA'e 6 maçla devam edildi. Nuggets, Nikola Jokic'in 37 sayı, 11 asist ve 10 ribauntla oynadığı Bucks deplasmanında 128-97 kazanarak üst üste 3. galibiyetini elde etti.

Jokic, NBA tarihinde 50. kez "triple-double" yapan 9. basketbolcu oldu. 26 yaşındaki Sırp pivot, 50 "triple-double"a en hızlı ulaşan 3. oyuncu konumuna da geldi.

Nuggets'ta Jamal Murray 24, Will Barton ise 14 sayıyla galibiyete katkı sağladı. Bucks'ta Giannis Antetokounmpo'nun 27 sayı, 8 ribaunt, Khris Middleton'ın da 20 sayı, 6 asistlik performansları yenilgiyi önleyemedi.

Suns, Lakers deplasmanında kazandı

Phoenix Suns, deplasmanda son şampiyon Los Angeles Lakers'ı 114-104 yenerek art arda 3. galibiyetini aldı.

Batı Konferansı'nda ikinci sıraya yerleşen Suns'ta, kenardan gelen Dario Saric 21 sayı, 5 ribaunt, Mikal Bridges 19 sayı, 5 asistle oynadı.

Lakers'ta LeBron James, 38 sayıyla maçın en skorer ismi olurken, Dennis Schröder 17 sayı, 6 asist, Talen Horton-Tucker 16 sayı, 3 ribauntla mücadeleyi tamamladı.

Sonuçlar

Washington Wizards-Memphis Grizzlies: 111-125

Miami Heat-Atlanta Hawks: 80-94

Boston Celtics-Los Angeles Clippers: 117-112

San Antonio Spurs-New York Knicks: 119-93

Milwaukee Bucks-Denver Nuggets: 97-128

Los Angeles Lakers-Phoenix Suns: 104-114