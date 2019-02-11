Nükhet Duru, Özcan Deniz, Aslı Enver gibi Türk sanatçılar İsrail yolcusu

Ses sanatçısı ve oyuncu Özcan Deniz, meslektaşı Aslı Enver ile birlikte İsrail'de sevenleri ile buluşacak. İsrail yolcusu bir ses sanatçısı da Nükhet Duru; İsrail'de konser verecek. Musevi yazar "umut verici" deyip, sözkonusu "sanatçıları" tebrik etti.

Terör devleti İsrail, topraklarını işgal ettiği Filistin'de Müslümanlara yönelik şiddet politikalarını aralıksız sürdürürken, bir grup Türk sanatçıdan gelen bir haber hayli üzdü.

Musevi yazar Rafael Sadi 'nin aktardığı bilgilere göre, bazı Türk sanatçılar İsrail'e gitmeye hazırlanıyor. Orada konser verecekler, hayranlarıyla buluşacaklar.

Sadi'nin aktardıklarına göre, ses sanatçısı ve oyuncu Özcan Deniz , meslektaşı Aslı Enver ile birlikte İsrail 'de sevenleri ile buluşacak. İsrail yolcusu bir ses sanatçısı da Nükhet Duru ; İsrail'de konser verecek.

MUSEVİ YAZAR: UMUT VERİCİ

"6 Nisan günü İsrail'in en büyük kapalı spor ve konser salonu MENORA MİVTAHİM salonunda Özcan Deniz, Aslı Enver ve 20 kişilik saz heyeti İsrailli hayranlarına bir konser verecekler" diyen Musevi yazar Sadi, "İki ülke siyasilerinin yapamadıklarını sanatçılar beceriyor demek çok mutlu ve umut verici" yorumunda bulundu.

Musevi yazar Sadi, Çela Hayon Levi'nin facebook sayfasında ''BENİ NÜKHET DURU SANIYORLAR '' isimli kabare şovun aşağıdaki satırlar ile duyurulduğunu da aktardı:

“Çağdaş Türk Müziğinin en güçlü yorumcusu Nükhet Duru ile unutulmaz bir gösteriye davetlisiniz.

40 yılı aşkın müzik kariyerinde Türk Pop Müziği’ne damgasını vurmuş bir star; hayatını, yaşadıklarını, acı ve tatlı anılarını, yol arkadaşlarını anlatıyor. 70’leri, 80’leri, 90’ları... Sahneleri anlatıyor, ışıkları, turneleri, heyecanlarını…Bazen o susuyor, içindeki utangaç kız çocuğu anlatıyor; müziğini, hayallerini, var olmak için verdiği mücadeleyi... Ruhu yaldızlarla, sesi şekerle kaplı ama, cüretkar, deli dolu ve komik Nükhet’i... Bazen hüzünlenerek, genellikle kahkahalar atarak; kült şarkılarının eşliğinde dinlerken unutulmaz dönemleri; neonların altında yaşanmış bir ömre de tanıklık ediyor seyirci.”

Yazar son olarak "Tebrikler Nükhet Duru Tebrikler organizasyonu yapan arkadaşlar" diye yazdı.