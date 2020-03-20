  • BIST 87.693
  • Altın 314,257
  • Dolar 6,4911
  • Euro 6,9744
  • Ankara 5 °C
  • İstanbul 10 °C
  • İzmir 13 °C
  • Konya 2 °C
SON DAKİKAMehmet Muş: İnfaz düzenlemesiyle alakalı son aşamaya gelmiş bulunmaktayız
»

Numan Kurtulmuş'tan 'cuma namazı' açıklaması

Kurtulmuş, koronavirüs tedbirleri kapsamında, cuma namazının kılınmamasına ilişkin, "Tedbire tevessül için bu cuma fiilen camilere gidemiyoruz. Cuma vaktinde evlerimizi cami haline getireceğiz." mesajını paylaştı.
Numan Kurtulmuş'tan 'cuma namazı' açıklaması

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, cuma namazının kılınmamasına ilişkin, "Tedbire tevessül için bu cuma fiilen camilere gidemiyoruz. Elbette hüzünlüyüz. Cuma vaktinde evlerimizi cami haline getireceğiz." mesajını paylaştı.

Sosyal paylaşım sitesi Twitter'den açıklama yapan Kurtulmuş, "Kadere iman, tedbire tevessül, takdire rızadır. Tedbire tevessül için bu cuma fiilen camilere gidemiyoruz. Elbette hüzünlüyüz. Cuma vaktinde evlerimizi cami haline getireceğiz. Allah kalplerimizi cem etsin, milletimizi korusun, niyetimiz makbul, cumamız mübarek olsun." ifadelerini kullandı. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bakan Pakdemirli: Üreticilerimize 1 milyar 572 milyon 500 bin lira ödeme yapacağız20 Mart 2020 Cuma 12:22
  • Sağlık Bakanlığı kuraları internetten canlı yayınlanacak20 Mart 2020 Cuma 11:34
  • Bakan Selçuk: Kısa Çalışma Ödeneği'nden çoğu işveren faydalanacak20 Mart 2020 Cuma 11:22
  • Kalın'dan koronavirüse karşı birlik vurgusu20 Mart 2020 Cuma 10:19
  • İran: Koronavirüsle ilgili oranları dürüst bir şekilde açıklıyoruz20 Mart 2020 Cuma 10:17
  • Koronavirüsten ölü sayısı 10 bini aştı20 Mart 2020 Cuma 10:12
  • Erdoğan teşekkür etti, Bakan Koca gözyaşlarını tutamadı20 Mart 2020 Cuma 10:01
  • Kovid-19'un ortaya çıktığı Çin'de, ikinci kez 'ülke içi kaynaklı' vaka tespit edilmedi20 Mart 2020 Cuma 09:49
  • Yurt dışından gelenler için aile hekimleri devrede! Tek tek arıyorlar20 Mart 2020 Cuma 09:44
  • Bakan Soylu'dan sokağa çıkma yasağı iddialarına cevap verdi20 Mart 2020 Cuma 09:41
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti