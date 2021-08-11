Nur Kaplan intihar etmişti: O isim tutuklandı!

İntihar eden Eda Nur Kaplan'a "nitelikli cinsel saldırıda bulunduğu" gerekçesiyle yakalandıktan sonra adli kontrolle serbest bırakılan zanlı Y.G, Başsavcılığın itirazı üzerine tutuklandı, diğer şüpheli M.A. ve A.K. da yeniden gözaltına alındı.