Nurettin Özdebir'den Mansur Yavaş’a çağrı: Pozitif ayrım istiyoruz

ASO Başkanı Nurettin Özdebir, Başkan Yavaş’a kamu alımlarında Ankaralı firmalara pozitif ayrımcılık yapılsın çağrısında bulundu. Yavaş ise, metro inşaatında şartnameye Ankaralı firma şartı koyacakları sözünü verdi.

Geçtiğimiz gün Sincan Temelli Başkent Organize Sanayi Bölgesi’nde Türkiye İş Makineleri ve Distribütörleri ve İmalatçıları Birliği’nin genişletilmiş yönetim kurulu toplantısı düzenlendi. Toplantıya Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir, İMDER Başkanı Merih Özgen ve çok sayıda firma sahibi katıldı. Toplantıdan sanayicilerden Başkan Yavaş’a fuar alanının bir an önce bitmesi ve kamu alımlarında Ankaralı firmalara pozitif ayrımcılık yapılması talebi sıkça dile getirildi.

METRO ŞARTNAMESİNE YERLİ FİRMADAN ALIM ŞARTI KOYACAĞIZ

Sanayicilerin Ankaralı firmalara pozitif ayrımcılık yapılsın talebini yanıtsız bırakmayan Başkan Yavaş, havaalanı metrosu yapımında yerli firmadan alım yapılması için bir şartname koyduracaklarını belirterek şu ifadelere yer verdi:

“Esenboğa Havaalanı’ndan Çubuk’a kadar uzanan metro için görüşmelere başladık. Dünya Bankası kredisi mi olur? Japon Bankası mı yoksa Çin kredisi mi olur? Şimdi hepsiyle görüşüyoruz. Metro şartnamesine yerli ürün kullanma şartı getireceğiz. Mutlaka Ankara’da bir firmadan alım yapılması konusunda, yerlilik konusunda bir maddeyi şartnameye koyduracağım.”

BELEDİYE BU ŞEHİRDEN ALDIĞINI BU ŞEHİRE YATIRMALI

Kamu alımları sektörlerin ve ülkenin gelişmesini tayin eden önemli bir enstrümandır. Bu anlamda kamu alımlarında yerli makine teçhizatın tercih edilmesi dünyada daha rekabetçi hale gelmesi, motivasyon ve finans açısından önemlidir. Dünyada artık ülkeler değil şehirler yarışıyor. Bu anlamda belediyelerimize önemli görevler düşüyor. Belediyeler bu şehirde yaşayan vatandaşın, ticaret erbabının vergilerinden pay almaktadır. Nasıl bir yurt dışından satın alma yaptığımız zaman cebimizdeki parayı başka ülkeye veriyor ise belediyeler ise şehrinden gelen parayı yine kendi şehrine harcayarak bu pozitif ayrımcılığı yapması gerekiyor.

LOJİSTİK TASARRUFTA TRENİN AÇILMASINI BEKLİYORUZ

Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir, sanayide lojistiğin önemine lojistikte ise trenin önemine dikkat çekerek geçmişte çalışan ASO Treni hakkında şu bilgileri verdi:

“Ankara’da lojistik merkez olarak Sincan’da bir merkez oluşturduk. 1 yılda 15 bin konteyner trenle taşıdık ve konteyner başında 300-400 eurolara varan tasarruf sağladık. Şu an sinyalizasyon çalışmaları için trenlerimiz çalışmıyor. Ankara’dan Kocaeli limanına gece çıkıp sabah varıyorduk. Yaşanan tren kazasından sonra ne yazık ki çalışmaz oldu. İnşallah yakın zamanda yapılmasını bekliyoruz.”

ANKARA İŞ VE İŞ MAKİNESİ ÜRETİMİNİN BAŞKENTİ

İMDER Başkanı Merih Özgen de Ankara’nın bu sektörün de Başkenti olduğuna dikkat çekerek şu bilgileri verdi:

“Ankara bizim için gerek özel gerek kamu müşterilerimizin merkezi. Ayrıca iş ve inşaat makineleri konusunda ilginç bir şekilde merkez olmuş durumda. Hatta OSTİM bu makinelerin Türkiye’deki çekirdeği diyebiliriz.2018 verilerine göre bu sektörde Avrupa’da 7’inci dünyada 17’inci büyükler sırasındayız. Ankara özelinde sektör rakamlarına bakacak olursak, 2018’e göre 15 bin çalışan var iş ve inşaat makine sektöründe. Bu sayı İstanbul’da 13 bin İzmir’de 7 bin. Bu konuda Ankara birinci. Ankara’da 780 civarında işletme bu işle ilgili. Ankara ihracat rakamları 2018 yılı içerisinde yüzde 47 artarak 329 milyon dolar civarında. Tüm bu rakamlar Ankara’nın önemini sektör için gösteriyor.”

Erkal Erdoğan//HABERVAKTİM

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