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Nuri Demirağ'ın Divriği'ye 79 yıl önce yaptırdığı havaalanı yeniden açılacak

Sivas'ın Divriği ilçesinde, yapımı 1941 yılında tamamlanan ve uzun süre kullanılmayan havaalanının, sivil havacılık projelerinin tamamlanmasının ardından 2021 yaz döneminde yeniden açılması planlanıyor.
Nuri Demirağ'ın Divriği'ye 79 yıl önce yaptırdığı havaalanı yeniden açılacak

Sivas Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Vali Salih Ayhan, "Türkiye'nin ilk ilçe havaalanı" olma özelliğini taşıyan Divriği Havaalanı'nı gezdi. 

Burada açıklama yapan Ayhan, havaalanının 1936 yılında Nuri Demirağ tarafından yapımına başlandığını ve 1941'de tamamlandığını belirterek, "Nuri Demirağ'ın kendi yaptığı yerli ve milli uçakların indiği bir yer burası. O dönemde yerli ve milli uçağın yapılmaması için yapılan manipülasyonlar ve buraya kurduğu Gök Okulu'nun açılmaması için atılan adımlar sonrası maalesef hayallerini uçurtan adam Nuri Demirağ'ın bu planı gerçekleşmedi." ifadelerini kullandı.

Havaalanının 2004 yılında atıl durumda kaldığını aktaran Ayhan, 2010 yılında ise Divriği'ye gönül vermiş özel bir müteşebbis tarafından satın alındığını belirtti.

Ayhan, havaalanının sivil havacılık projelerinin hazırlık aşamasında olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Ocak ayında Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne müracaat edilecek. Bu onaylandıktan sonra apronları, kuleleri, girişi-çıkışı ve pistleri tanzim edilecek. 2021 yaz döneminde buraya ilk inişin gerçekleşmesi planlanmakta. Divriği açısından büyük ve heyecan verici bir proje. İlçemizde yapılan diğer projeler de düşünüldüğü takdirde turizm şirketlerinin burada oluşturduğu hareketlilik Divriği'ye ayrı bir hareket verecek. Sivas'ın her alanda geleceği parlak. Heyecanla bekliyoruz. Biz de gerekli tüm desteği vereceğiz."

Sivas'ın Divriği ilçesi, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası başta olmak üzere tarihi konakları ve kalesiyle çok sayıda turist çekiyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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