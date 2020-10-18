Nuri Pakdil, mezarı başında anıldı

ANKARA'da, yazar, şair ve düşünür Nuri Pakdil vefatının 1’inci yıl dönümünde mezarı başında anıldı.

Ankara'da geçen yıl 85 yaşında yaşamını yitiren, 'Kudüs şairi' olarak da bilinen Nuri Pakdil için Taceddin Dergahı'nda mezarı başında anma töreni düzenlendi. Törene, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal ile çok sayıda seveni katıldı. Burada Pakdil için Kuran okunup, dua edildi.

'GENÇLİĞE BİLİNÇ AŞILAMIŞ BİR ŞAİR'

Burada konuşan AK Partili Ünal, "Kudüs şairimiz, duruşuyla, tavrıyla, diliyle, üslubuyla, gençliğe bir bilinç, bir duruş ve tavır aşılamış olan üstat Nuri Pakdil’inde kabri başındayız. Sevenleriyle beraber kendisini yad edeceğiz. Bizim kimliğimizi var eden, ruhumuzu, duygumuzu var eden, Mehmet Akif Ersoy’lar, Necip Fazıl’lar, Nuri Pakdil’lerdir. Yani millet olarak duygumuzu işleyen ve anlatan, yaşadıklarımızı şiire döken büyük ediplerdir. 'Yürü kardeşim ayaklarına Kudüs gücü gelsin' diyen şairin huzurundayız bugün. Üstat Nuri Pakdil'i sene-i devriyesinde rahmet ve minnetle anıyorum" dedi.