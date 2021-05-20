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Nurol Şirketler Topluluğu Kurucu Ortağı Erol Çarmıklı son yolculuğuna uğurlandı

Nurol Şirketler Topluluğu'nun 85 yaşında vefat eden Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Erol Çarmıklı, İstanbul'da defnedildi.
Nurol Şirketler Topluluğu Kurucu Ortağı Erol Çarmıklı son yolculuğuna uğurlandı

İş dünyasının önde gelen isimlerinden, Nurol Şirketler Topluluğu Kurucu Ortağı Erol Çarmıklı için Zincirlikuyu Camisi'nde öğle vakti cenaze namazı kılındı.

Cenaze törenine, Çarmıklı'nın ailesi ve yakınlarının yanı sıra siyaset ve iş dünyasından bazı kişiler katıldı.

Çarmıklı'nın naaşı, daha sonra Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.

Artvin'in Hopa ilçesinde 1936'da doğan iş insanı Erol Çarmıklı, inşaattan gayrimenkule, savunma sanayinden madenciliğe, turizmden finansa kadar birçok sektörde faaliyet gösteren, sadece Türkiye'de değil, dünyanın birçok ülkesinde de adından başarı ile söz ettiren Nurol Şirketler Topluluğu'nun kurucu ortaklarındandı. Evli olan Çarmıklı, 4 çocuk babası ve 6 torun sahibiydi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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