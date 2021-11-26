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Nurseven öğretmen, 'Öğretmenler Günü'nde koronavirüse yenik düştü

İZMİR'in Kemalpaşa ilçesinde, okul öncesi öğretmeni Nurseven Elbasan (34), koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede, 'Öğretmenler Günü'nde yaşamını yitirdi. Elbasan'ın Kovid-19 aşısı olmadığı öğrenildi.
Nurseven öğretmen, 'Öğretmenler Günü'nde koronavirüse yenik düştü

Kemalpaşa Lütfü Ürkmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde görevli okul öncesi öğretmeni evli, 18 aylık Melis adında bir kız çocuğu annesi Nurseven Elbasan, ikinci çocuğuna hamileyken koronavirüse yakalandı. 1 ay önce koronavirüs testi pozitif çıkan 9 yıllık öğretmen Nurseven Elbasan, durumu ağırlaşınca İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Elbasan'ın sağlık durumu her geçen gün ağırlaştı. 10 Kasım'da entübe edilen Elbasan, geçen 20 Kasım'da 6.5 aylık hamileyken 2'nci çocuğunu dünyaya getirdi. Kız bebeğe 'İnci' ismi verildi.

Umutlu bekleyiş sürerken, Öğretmenler Günü'nde acı haber geldi. Kovid- 19 aşısı olmadığı öğrenilen Nurseven öğretmen 2'nci çocuğunun dünyaya gelmesinden 4 gün sonra 24 Kasım'da koronavirüsten yaşamını yitirdi. Elbasan'ın ölümü, eşi Taner Elbasan (35), yakınları ve eğitim camiasını üzüntüye boğdu. Elbasan, aynı gün Pınarbaşı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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