Nursultan Nazarbayev Parkı yürüyüş yolu sporseverlerin gözde mekânı

Keçiören Belediyesi tarafından Yükseltepe Mahallesi’nde 97 bin metrekare alana inşa edilen Nursultan Nazarbayev Parkı’nın içinde yer alan yürüyüş yolu sporseverlerin gözde mekânlarından biri oldu.

İçinde ayrıca bisiklet yolu, tenis kortu, şelale, dinlene alanları, çocuk oyun alanı, voleybol, futbol ve 2 adet basketbol sahası ile soyunma odaları bulunan spor kompleksi Kazakistan’ın kurucu lideri Nursultan Nazarbayev’in ismini taşıyor.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Yükseltepe Mahallesi’ne inşa edilen Nursultan Nazarbayev Parkı’nın 4 metre genişliğe ve bin 300 metre uzunluğa sahip koşu ve yürüyüş yoluyla vatandaşların spor için tercih ettiği yeni adres olduğunu söyledi. Altınok, “Yükseltepe Mahallemizde bulunan ağaçlandırma alanının da içinde bulunduğu büyük bir bölgeye inşa ettiğimiz parkımız önemli bir rekreasyon alanı olarak hizmet vermeye başladı. Burası çocuklarımızın, gençlerimizin ve tüm vatandaşlarımızın fiziksel, sosyal ve zihinsel yönden yaşam kalitesini artıracak devasa bir tesis oldu.” dedi.



Bu parkın tamamlanmasıyla birlikte Yükseltepe Mahallesi için verilen sözün yerine getirilmiş olduğunu aktaran Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, tesissin yapımının bir yıl gibi kısa bir sürede tamamlandığına da dikkati çekerek ilçedeki spor tesisi yatırımlarının devam ettiğini belirtti.