Nusaybin'de içki yüklü TIR'ın dorsesi alev alev yandı

MARDİN’in Nusaybin ilçesi uluslararası İpekyolu’nda seyir halindeki içki yüklü TIR'ın dorsesi alev alev yandı. Sürücü Abdulaziz Danıst, alevler içinde kalan dorse ile TIR'ı birbirinden ayırarak aracını ve kendini yanmaktan kurtardı.