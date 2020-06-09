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Nusret'e tepki yağdı: Rezil fotoğraf

Et restoranı zinciri sahibi Nusret Gökçe’nin sosyal medya hesabından, “Çok önemli bir toplantı” notuyla paylaştığı fotoğraf tepkilere neden oldu. Birçok kişi fotoğrafın kaldırılması için sosyal medyadan çağrı yaptı.
Nusret'e tepki yağdı: Rezil fotoğraf

Sosyal medya hesaplarında yayınladığı et kesme videolarıyla tanınan ve zaman zaman eleştiri toplayan Nusret Gökçe, 7 Haziran’da 28 milyon takipçisi olan Instagram hesabından İngilizce, “Çok önemli bir toplantı” açıklamasıyla bir fotoğraf paylaştı. Bir milyondan fazla beğeni alan fotoğrafa 25 binden fazla yorum yapıldı. Hayvanların hareket kabiliyetlerini kısıtlayan bir makineye bağlı olduğunu gösteren fotoğrafla ilgi sosyal medyada Nusret’e tepki yağdı.

NUSRET’E TEPKİ YAĞDI

Gazeteci Cem Seymen: Hayatımda gördüğüm en ahlaksız, en acımasız, en iğrenç fotoğraflardan biri. Endüstriyel üretimin köle yaptığı tüm canlıların efendisi olduğunu zanneden insanoğlunun kibirli ve bir o kadar küçük düşürücü fotoğrafı. Yaşamı, tabiatı, Yaradanı, her türlü değeri ayaklar altına alıyor.

Oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan: Bütün hayvanlar eşittir. Bazıları daha eşittir.

Sanatçı Rapozof: Bırakın en azından kesilecekleri zamana kadar doğal ortamlarında yaşasınlar. Neden onların efendisi gibi davranıyorsunuz? Mahşer günü de ‘Çok önemli bir toplantısı’ var bunun.

Gazeteci Serhat Burak Kuru: Nusret’in 28 milyon takipçisi olan hesabını kapatamazlar herhalde ama ne kadar hak varsa hepsini çiğnediği paylaşımı kaldırtabiliriz. Yapmamız gereken şey, şikâyet etmek.

‘HER CANLI EŞİTTİR’

Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu Başkan Yardımcısı Haydar Özkan: Fotoğraftaki durum 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’na aykırıdır. Eğer bu fotoğraf Türkiye’de çekilmişse fotoğrafın çekildiği tesis tespit edilmeli, ceza kesilmelidir.

Hayvanları Koruma, Kurtarma ve Yaşatma Derneği Başkanı Erman Paçalı: Hiçbir canlı bir diğerinden üstün değildir. Doğada her canlı eşit yaşam hakkına sahiptir. 

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