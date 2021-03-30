  • BIST 1.382
  • Altın 455,946
  • Dolar 8,3448
  • Euro 9,7918
  • Ankara 5 °C
  • İstanbul 7 °C
  • İzmir 12 °C
  • Konya 5 °C
»

Nwakaeme Trabzonspor'un forvetteki en istikrarlı ismi konumunda

Bordo-mavili takımın Nijeryalı oyuncusu, 3 sezonda 100 resmi karşılaşmaya çıkıp, 31 gol kaydetti.
Nwakaeme Trabzonspor'un forvetteki en istikrarlı ismi konumunda

Trabzonspor'un Nijeryalı futbolcusu Anthony Nwakaeme, son 3 sezonda takımının hücum hattındaki en istikrarlı oyuncusu oldu.

İsrail'in Hapoel Beer Sheva takımından 2018-2019 sezonu başında 1 milyon 100 bin avro bonservis bedeliyle transfer edilen golcü oyuncu, 3 sezonda 100 resmi karşılaşmaya çıkıp, rakip fileleri 31 kez havalandırdı.

Nwakaeme, 2018-2019 sezonunda 31 resmi karşılaşmada 11, 2019-2020 sezonunda 43 maçta 14, bu sezon da 26 maçta 6 gol kaydetmeyi başardı. Forvet hattında bu oyuncuyu, 95 maçta 27 golle kaydeden Caleb Ekuban takip etti.

İzinden döndü
Milli maçlar nedeniyle verilen izinde ailesinin yanına Nijerya'ya giden Nwakaeme, ülkesinden dönerek antrenmanlara başladı.

Forvette kart cezalısı Djaniny'in Demir Grup Sivasspor maçında forma giyemeyecek olmasından dolayı Nwakaeme, bordo-mavili takımın gol yollarında güvencelerinden biri olacak.

Ligde 6 golü bulunan ancak 7 haftadır suskun kalan futbolcu, Demir Grup Sivasspor maçında gol hasretine son vermeye çalışacak.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Şenol Güneş: Koşulları ne olursa olsun 3 puana ihtiyacımız var29 Mart 2021 Pazartesi 20:14
  • Ozan Tufan: Oynamak istediğim yer Premier Lig29 Mart 2021 Pazartesi 18:31
  • Konyaspor'da 4 oyuncunun sakatlığı sürüyor29 Mart 2021 Pazartesi 18:07
  • Büyükşehir Belediye Erzurumspor, teknik direktörlük için Yılmaz Vural ile görüşüyor29 Mart 2021 Pazartesi 16:15
  • Bülent Korkmaz A Milli Takım'ın mevcut kadrosunun 3-4 büyük turnuvada yer alacağına inanıyor29 Mart 2021 Pazartesi 16:15
  • Türkiye-Letonya maçının biletleri satışa çıkıyor29 Mart 2021 Pazartesi 13:36
  • THY Avrupa Ligi'nde heyecan 32. hafta maçlarıyla devam edecek29 Mart 2021 Pazartesi 10:32
  • Şenol Güneş, A Milli Takım'la 73. maçında29 Mart 2021 Pazartesi 10:31
  • Türkiye, Dünya Kupası elemeleri üçüncü maçında Letonya karşısında29 Mart 2021 Pazartesi 10:30
  • Ümit Milli Futbol Takımı yarın Sırbistan ile karşılaşacak29 Mart 2021 Pazartesi 10:30
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti