O başkana yalanlama

TESKOMB Başkanı Akgül’ün, kooperatifin gücünü kendi siyasi çıkarları için kullanmakla suçlayarak, kooperatifin faaliyetlerine son verdiğini açıklamasının ardından kadük duruma düşen K.kazan ESKKK Başkanı Gökdemir ikinci bir şok daha yaşadı

TESKOMB Genel Başkanı Abdulkadir Akgül’ün, 31 Mart yerel seçimleri öncesinde kooperatifin gücünü kendi siyasi çıkarları için kullanmakla suçlayarak, kooperatifin faaliyetlerine son verdiğini açıklamasının ardından kadük duruma düşen Kahramankazan Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Mehmet Gökdemir ikinci bir şok daha yaşadı. Kooperatif üyelerine gönderdiği mesajda AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler ve bölge milletvekilleri ile Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz ile yaptığı “istişarelerin” ardından kooperatifin çalışmalarına tekrar başlayacağını duyuran Mehmet Gökdemir’e, İşler ve Oğuz’dan yalanlama geldi. İşler ve Oğuz yaptıkları açıklamalarda Gökdemir’in attığı mesajdaki ifadeleri kesin bir dille yalanladı.

Kooperatifin çalışmalarına son verilmişti

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB) Genel Başkanı Abdulkadir Akgül, 31 Mart yerel seçimlerinden önce Kahramankazan’a yaptığı ziyarette esnaf ve sanatkarlarla bir araya gelmişti. TESKOMB Başkanı Akgül, burada yaptığı konuşmada, birliğin alt kuruluşu olan Kahramankazan Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Mehmet Gökdemir’i, kooperatifin gücünü kendi siyasi çıkarları için kullanmakla suçlayarak, kooperatifin çalışmalarına ve faaliyetlerine son verdiğini söylemişti. Esnafın, Selçuklu Devleti’nden günümüze kadar tüm Türk devletlerinin kurucu unsuru olduğunu vurgulayan Akgül, Gökdemir’in esnafın alın terini temsil eden kooperatifi kendi siyasi hesaplarına alet etmekle suçlamıştı. Gökdemir’i çok sert sözlerle eleştiren Akgül, “Ben nankör olamam, nankör başkan istemiyorum. Ağrıma gittiği için buradayım. Bugünden itibaren o kooperatifin çalışmalarına, faaliyetine son veriyorum” ifadelerini kullanmıştı.

Krediler bankadan verilmeye başlanmıştı

Başkan Akgül, Kahramankazan esnaf ve sanatkarlarının hiçbir zaman mağdur edilmeyeceğinin altını çizerek, esnaf ve sanatkarlara Halkbank aracılığıyla kredi kullanma imkanı sunulmaya devam edeceğini de bildirmişti. Akgül, kredi kullanma imkânından, objektif şekilde siyasi ayrım gözetmeksizin tüm esnafların faydalanabileceğini belirtmişti. Akgül, bu kredi kullanımının kooperatif üzerinden değil, Halkbank üzerinden sunulmaya devam edeceğini vurgulayarak, “Devletin gönderdiği parayı, hibe parayı, esnafın düşük faizle kullanacağı parayı banka doğrudan verebilir. Esnaflarımızı mağdur etmeyeceğiz. Banka açık, kooperatif kapalı” demişti. Akgül’ün bu açıklamalarının ardından Halkbank ilçedeki esnaf ve sanatkarlara kredi kullandırmaya başlamıştı.

Gökdemir kadük kalmıştı

Böylece Mehmet Gökdemir, bir buçuk milyona yaklaşan üye sayısıyla Türkiye’nin önde gelen sivil toplum örgütlerinden TESKOMB’un Başkanı Akgül’ün yaptığı açıklamalarla kadük (değerini, önemini yitirmiş, geçerliliği kalmamış) duruma düşmüştü. Ayrıca, Akgül’ün açıklamalarının ardından, müfettişlerin Kahramankazan Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi’nde incelemelerde bulunduğu ortaya çıkmıştı. Müfettişlerin, kooperatifin hesap ve işleyişini mercek altına alarak, Gökdemir’in faaliyetlerini denetlediği kamuoyuna yansımıştı.

Esnaf Gökdemir’in gitmesinden memnun

Öte yandan Kahramankazan’da faaliyet gösteren çok sayıda esnaf ve sanatkar, Akgül’ün açıklamalarından duyduğu memnuniyeti sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla duyurmuştu. Paylaşımlarda Akgül’ün kooperatifi kendi malı gibi yöneterek ayrımcı bir tavır takındığı ifade edilmişti.

Gerçeği yansıtmayan mesaj attı

Yaşanan bu gelişmelerin ardından Mehmet Gökdemir, dün kooperatif üyelerine bir SMS gönderdi. Gökdemir gönderdiği mesajda, AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler ve bölge milletvekilleri ile Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz ile yaptığı görüşmelerin ardından kooperatifin çalışmalarına tekrar başlayacağını ima etmişti. Gökdemir, üyelere gönderdiği mesajda şu ifadelere yer vermişti:

“Degerli Ortaklarimiz; 31 Mart yerel secimler surecinde siyasi nedenlerden dolayi Kooperatifimizin bir muddet icin kredi verme faaliyetleri durdurulmustur. Surec icerisinde Yonetimimizin, Sn.Emrullah ISLER ve diger Bolge Milletvekilleri, Ilce Belediye Baskanimiz Sn Serhat OGUZ, Siyasi Organlar ve Kooperatif Ust Kuruluslari ile yapilan istisarelerde kol kirilir yen icinde kalir dusuncesiyle Kooperatifimizin faaliyetlerinin tekrar baslatilmasi kanaati olusmustur. Esnafimiza yeniden hizmet verebilmemiz icin katkida bulunan herkese tesekkur ederiz. En kisa surede mujdeli haberleri sizlerle paylasacagiz.”

İlk yalanlama Başkan Oğuz’dan

Gökdemir’in üyelere gönderdiği ve gerçeği yansıtmayan mesaja tepki Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz’dan geldi. Başkan Oğuz, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, söz konusu mesajda, kendisinin kanaatiymiş gibi gösterilen ifadelerin kendisine ait olmadığını belirterek, Gökdemir’i kesin bir dille yalanladı. Başkan Oğuz, Gökdemir’i yalanladığı paylaşımında şunları kaydetti:

“Hâlihazırda, kooperatif başkanının yönetimi yüzünden kapalı olan Kahramankazan Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifince, 24 Temmuz 2019 saat 15.30’da kooperatif ortaklarına gönderilen SMS mesajında şahsımın kanaati gibi paylaşılan ifadeler bana ait değildir. İçinde adımı kullanarak, bu mesajı atanlar hakkında gerekli yasal işlemler başlatılacaktır. Ayrıca Kahramankazan esnafımızın mağduriyet yaşamaması için yeni bir Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi kurulum çalışmaları, 01 Temmuz 2019 tarihinde Kahramankazan Belediye Meclisi Gündemine alınmış olup, Belediye Meclis Üyelerimiz Mehmet Yurtoğlu, Mithat Akdere, Ali Solmaz, Ayhan Kesici, Faruk Akdeniz, Ali Yılmaz, Mustafa Avcı, Salih Aydoğdu öncülüğünde gerekli çalışmalar; Emrullah İşler ve diğer bölge milletvekillerimizin de desteğiyle yürütülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

Bir yalanlama da Emrullah İşler’den

AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler de, yaptığı açıklamayla Gökdemir’in mesajında kullandığı ifadelerin gerçeği yansıtmadığını ifade etti. Gökdemir’in mesajını kesin bir dille yalanlayan Emrullah İşler, Kahramankazan Diriliş’e yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

“Bölge milletvekili olmam nedeniyle kapım herkese açıktır. Nitekim Kahramankazan Esnaf ve Sanatkârlar Kredi Kefalet Kooperatif Başkanı Mehmet Gökdemir beni ziyaret etmek istediğinde kendisi ve beraberindeki heyetle 18 Temmuz 2019 tarihinde TBMM’de görüştüm. Görüşmemizde Sayın Gökdemir kooperatifin içine düştüğü mevcut durumla ilgili şahsımı bilgilendirmiş ve bu duruma çözüm bulmak için benden destek istemiştir. Ben de kendisine konunun muhatabı olan ilgililerle görüşüp döneceğimi söyledim. Bu doğrultuda hem TESKOMB Genel Başkanı Sayın Abdulkadir Akgül hem de Kahramankazan Belediye Başkanı Sayın Serhat Oğuz ile görüştüm. Daha sonra Sayın Gökdemir’i telefonla arayarak mevcut soruna hemen çözüm bulmanın imkan dahilinde olmadığını ve durumun normale dönebilmesi için zamana ihtiyaç olduğunu belirttim. Ayrıca seçim öncesinde Kahramankazan’da yaşanan gerginliğin azaltılması için kendisine görev düştüğünü ifade ettim. Hal böyle iken, dün kooperatif üyelerine gönderilen ismimin de geçtiği mesajda yer alan “Yönetimimizin Sn. Emrullah İşler ve diğer bölge milletvekilleri, ilçe beşlediye başkanımız Sn. Serhat Oğuz, siyasi organlar ve Kooperatif Üst kuruluşları ile yapılan istişarelerde kol kırılır yen içinde kalır düşüncesiyle Kooperatifimizin faaliyetlerinin tekrar başlatılması kanaati oluşmuştur” şeklindeki ifade hilafı hakikattir. Doğrusu Sayın Gökdemir’in böyle bir açıklama yapması beni üzmüştür. Nitekim gerçeği yansıtmayan söz konusu açıklamadan sonra Belediye Başkanı Serhat Oğuz bir tekzipte bulunarak Kahramankazan kamuoyunu bilgilendirtmiştir. Belediye Başkanımızın Kahramankazanlı esnaflarımızın mağduriyet yaşamaması için atacağı her türlü adımı destekleyeceğimin bilinmesini isterim. Bu vesileyle bölge milletvekili olarak ilçedeki esnaf hemşehrilerimin her zaman yanında olacağımı ifade etmek isterim.”

Gözler yeni kooperatife çevrildi

Bu gelişmeler Kahramankazan kamuoyunda, kadük duruma düşen ve TESKOMB Başkanı Akgül tarafından kooperatifin gücünü siyasi çıkarı için kullanmakla suçlanan Mehmet Gökdemir’in, 27 yıllık başkanlığının son bulacağı şeklinde yorumlandı. Öte yandan Kahramankazan Belediye Meclisi’nin temmuz ayı toplantısında, ilçedeki esnafların mağduriyet yaşamaması için yeni bir Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi kurulması gündeme gelmişti. Bu kapsamda yeni bir kooperatifin kurulması için gerekli çalışmaların Belediye Meclis üyeleri Mehmet Yurtoğlu, Mithat Akdere, Ali Solmaz, Ayhan Kesici, Faruk Akdeniz, Ali Yılmaz, Mustafa Avcı ve Salih Aydoğdu tarafından, başta AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler olmak üzere diğer bölge milletvekillerinin de desteğiyle yürütüldüğü öğrenildi.

