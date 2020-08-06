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O belirtiler korona ile karıştırılabilir!

Doç. Dr. Berkay Ekici, bahar ve yaz aylarında görülen alerjiler ve sıcak çarpmalarından oluşan belirtiler ile kovid-19’un semptomlarının benzerlik gösterdiğini kaydederek, “Belirtileri karıştırmayın” uyarısı yaptı.  
O belirtiler korona ile karıştırılabilir!

Ufuk Üniversitesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Berkay Ekici, mevsimsel hastalıklar, sıcak çarpması ve koronavirüsün bazı belirtilerinin ortak olduğuna dikkat çekti. 

HASTANIN ÖYKÜSÜ ÖNEMLİDİR 
İç içe geçmiş bu belirtilerin hastanın öyküsü sayesinde hekim tarafından rahatça ayırt edilebileceğine belirten Ekici, “Hekimlerimize öğrencilikten bugüne ilk öğrettiğimiz durumlardan bir tanesi hastalardan öykü almaktır. Dolayısıyla kovid-19’un öyküsü farklıdır, güneş çarpmasının öyküsü farklıdır, alerjenlerin öyküsü farklıdır. Hastayla kısa sürede konuşmayla bunların farkına varabiliriz. Ne kadar belirtileri de aynı olsa ayırt edilebilir” dedi. 

ALERJENLERDEN UZAK DURUN 
Alerjiden kaynaklı belirtilerin alerjenden toz ve polen gibi etkilerden uzak durulduğunda kısa süre içerisinde gerileyeceğinin altını çizen Ekici, “Özellikle bahar ve yaz aylarında havadaki çiçek ve polenler bazı hassas bünyelerde solunum sistemi sıkıntılarına neden olabiliyor. Bu kişiler arasında alerjik astımı, alerjik riniti olan kişilerde nefes darlığı, öksürük, hapşırma gibi kovid-19 belirtileriyle benzer reaksiyonlar gelişebiliyor. Böyle bir toz ve polene maruz kaldıktan sonra oluşan reaksiyonlarda panik olmamak gerekiyor. Bir müddet bu alerjen tozlardan, polenlerden uzaklaşarak yüzünü yıkayıp su içtikten sonra belirtiler hafifleyecek ya da geçecektir. Yine bununla birlikte burunda hafif akma, boğazda gıdıklanma hissi var genel durumunda bir sorun yoksa, ağır halsizlik ve ateş yoksa ılık bir duşla ve daha önce doktor kontrolünde aldıkları alerji ilaçlarıyla rahatlarlar. Bu konuda acile gelen vatandaşlarımız var. Böyle bir toz ve polene maruz kaldıktan sonra oluşan reaksiyonlarda panik olmamak gerekiyor. Bir müddet bu alerjen tozlardan, polenlerden uzaklaşarak yüzünü yıkayıp su içtikten sonra belirtiler hafifleyecek ya da geçecektir. Zaten solunum yapamayacak hale gelinen bir alerjide kişiler kovid-19’muyum şüphesinden ziyade acile gelirler” bilgilerine yer verdi. 

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SICAK ÇARPMASINA DİKKAT 
Sıcak çarpmasıyla gelişen semptomların bir anda geldiğini ve mutlaka tedavi edilmesi gerektiğini ifade eden Ekici, “Sıcak çarpması güneş altında özellikle 10.00 ila 16.00 arasında uzun süre kalma süre sonucu terleme ve soluk alma mekanizmasının bozulması sonucu ortaya çıkan bir klinik tablodur. Sıcak havaların bir anda artmasıyla sıcak çarpması vakaları acile gelmeye başlamaktadır. Hastalar baş ağrısı, bulantı kusma, kas krampları ile geliyorlar. Bu saydıklarımın hepsi kovid-19’da da bulunuyor. Fakat bu kişiler bir tatil bölgesinde güneşlenme ya da mesleği gereği güneş altında kalmışsa ve birkaç saat önce sağlıklıyken bir anda bu belirtileri veriyorsa kovid-19’dan rahatça ayrılabilir. Çünkü kovid-19 bir süreçtir hastalık devamlı ilerler ancak sıcak çarpmasında dakikalar içinde sağlıklı kişi bu belirtileri göstermeye başlayabilir. Sıcak çarpmasından korunmak için açık tenli kıyafetler UV ışın önleyici gözlük ve 50 faktör özellikle kremler ve mutlaka şapka takılmalıdır. Mümkünse 10.00-16.00 arası dışarı çıkılmamalıdır” diye konuştu. 

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Erkal Erdoğan//İLKSAYFA

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