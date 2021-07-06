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O binaya ego taşınacak

Yıkılması ile tartışmalara konu olan Ulus’taki Spor Genel Müdürlüğü binasının akıbeti belli oldu. Büyükşehir Belediyesi’ne ait binaya bin personeli ile EGO Genel Müdürlüğü taşınması kararı alındı.
O binaya ego taşınacak

Uzun yıllardır yıkılması ile gündeme gelen ve tartışmalara konu olan Ulus’taki Spor Genel Müdürlüğü binasının akıbetine karar verildi. Büyükşehir Belediyesi’ne ait binaya bin personeli ile EGO Genel Müdürlüğü taşınması kararı alındı. Büyükşehir Belediyesi alınan kararı binaya astığı pankart ile duyurdu.

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1000 PERSONELİ İLE TAŞINACAK

Ulus’ta yer alan uzun bir süredir boş duran Spor Genel Müdürlüğü binasının akıbeti belli oldu. Tartışmalara konu olan ve Başkent’te kazandırılacak yeni meydan ile yıkılması planlanan yapının yıkım kararı iptal edildi. Büyükşehir Belediyesi binaya bin personeli ile EGO Genel Müdürlüğü’nün taşınacağını açıkladı.

ESNAF MEMNUN

Ulus esnafı alınan kararın sevindirici olduğunu, gelecek personelin Ulus’u canlandıracağını söyledi. Gelecek bin personelin Ulus’u tekrar eski günlerine kavuşturacağını kaydeden bölge esnafı, bu haber ile pandemi sürecinde aldıkları yarayı bir nevi tedavi edeceklerini kaydetti.

UZUN SÜREDİR BOŞTU

Bazı vatandaşlar ise binanın uzun yılladır atıl bir şekilde durduğunu hatırlatarak, “Bina yıllardır boş bir şekilde duruyor. Ne kiraya verildi, ne işletildi. Yıkılacak denildi, otel olacak denildi, her şey söylendi. Şimdi de EGO Genel Müdürlüğü’nün buraya geleceği söylenmiş. Umarım doğrudur. Boş olarak durması kamunun yararına olmaz. Biran önce kullanılması gerekli ” ifadelerini kullandı.

Emrah Özcan/İLKSAYFA


 

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