O caddeye asfalt da atıldı

Pursaklar'daki Şehit Ahmet Edem Caddesi'nde, gazetemizin gündeme getirmesinin ardından Başkent Elektrik tarafından başlatılan enerji nakil hattı çalışmaları tamamlandı; caddede hemen asfalt çalışması yapıldı.

Pursaklar'daki Şehit Ahmet Edem Caddesi'nde yenileme çalışmaları kapsamında kazılan asfaltın yenisi, Başkent Elektrik tarafından yapılması planlanan 480 metre enerji nakil hattı altyapı çalışmasının geciktirilmesi nedeniyle bir türlü atılamamıştı. Bozuk yolda ilerlemekte güçlük çeken sürücüler ve esnaflar başta olmak üzere bölge halkı duruma sert tepki göstermişti. Konuyu “Enerjisa Göreve” manşetiyle gündeme getirmemizin ardından söz konusu caddedeki alt yapı çalışmalarına hemen başlanmış ve yolun 10 Haziran’dan önce asfaltlama yapılabilecek aşamaya getirileceği açıklanmıştı.

SICAKTA TOZUYOR, YAĞMURDA ÇAMUR OLUYORDU

Şehit Ahmet Edem Caddesi'ndeki enerji nakil hattı altyapı çalışmaları geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Başkent Elektrik tarafından yapılan alt yapı çalışmalarının tamamlanmasının hemen ardından Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri caddeyi asfaltladı. Bölge halkı günlerdir tozdan ve yağan yağmurlarla birlikte oluşan çamurlardan kurtulmuş oldu.

GAZETEMİZE TEŞEKKÜR

Gazetemize konuşan vatandaşlar, “Ramazan Bayramı’nda asfalt için kazılan cadde nihayet asfaltına kavuştu. Günlerdir çok sıkıntı çektik. Sıcak havalarda tozdan, yağmurlu havalarda çamurdan kurtulamamıştık. Keşke planlama iyi yapılsaydı da binlerce insan bu durumdan minimum şekilde etkilenseydi. Gazetenize ve ilgili kurumlara teşekkür ederiz” dedi.

CENGİZ TOKSARI/İLKSAYFA-

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