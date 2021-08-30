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O hayvanat bahçesinden kaçan maymun yakalandı

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde, aslanların kükremesi nedeniyle daha önce de haberlere konu olan hayvanat bahçesinden kaçan maymun yakalandı.
O hayvanat bahçesinden kaçan maymun yakalandı

'Ayva' isimli maymunun 5 saat sonra yakalandığını belirten işletme sahibi Ahmet Zeki Öner "Bunlar çok hızlı hareket edebilen hayvanlar. Yerine alışkın" dedi.

Geçen hafta Gölbaşı ilçesine bağlı İncek Mahallesi'nde yaklaşık 1,5 ay önce açılan hayvanat bahçesinde aslan ve kaplanların kükremesi mahallelinin tepkisine yol açtı. Dün sabah saatlerinde ise kafesinden çıkan 'Ayva' isimli maymun, bir kafenin çatısına çıktı. Hayvanat bahçesi çalışanları, maymunun inmesi için saatlerce bekledi. Ayva yaklaşık 5 saat sonra yakalandı.

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Hayvanat bahçesi sahibi Ahmet Zeki Öner, "Dün bakıcısı temizlik yaptığı esnada gidiyor. Bunlar çok hızlı hareket edebilen hayvanlar. Yerine alışkın. Durumu veteriner hekimimize haber verdik. O da olaya müdahale etti. Bu hayvanlar her gün veteriner kontrolünde, aşıları var. Etrafa hiçbir zararları yok" diye konuştu.

 

Kaynak: Haber Kaynağı
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