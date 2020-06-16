  • BIST 109.556
  • Altın 378,521
  • Dolar 6,8263
  • Euro 7,7339
  • Ankara 16 °C
  • İstanbul 20 °C
  • İzmir 24 °C
  • Konya 12 °C
SON DAKİKAPKK'ya darbe üstüne darbe: Listeye 4 çizik daha
»

O ilaç yasaklandı

ABD'de Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), yeni tip koronavirüs (corona virüs) tedavisinde hidroksiklorokin kullanımını ''faydasız'' olduğu gerekçesiyle iptal ettiğini duyurdu.
O ilaç yasaklandı

FDA'dan yapılan yazılı açıklamada, ''Büyük kliniklerde yapılan araştırmalardan elde edilen yeni bilgileri inceledikten sonra, ajans önerilen doz rejimlerinin antiviral etki yaratma olasılığının düşük olduğuna inanıyor.'' ifadesi kullanıldı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Ghebreyesus, 25 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, "Dayanışma Denemesi Yürütme Grubu"nun toplandığını ve Kovid-19 hastalarının tedavilerinde hidroksiklorokin isimli ilacın kullanımının "güvenlik endişeleri" nedeniyle askıya alındığını bildirmişti.

Tıp dergisi Lancet tarafından yapılan araştırmada da sıtma ilacı hidroksiklorokinin tek başına veya antibiyotikle kullanımının Kovid-19 hastalarında fayda sağlamadığının görüldüğü kaydedilmişti.

Öte yandan, ABD Başkanı Trump, 19 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, "Son birkaç haftadır önlem amaçlı hidroksiklorokin kullanıyorum." ifadesini kullanmış, bunu kendisinin istediğini doktorlarının da itiraz etmediğini vurgulamıştı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türkiye ve dünya gündemi16 Haziran 2020 Salı 09:14
  • 3 bin sözleşmeli sağlık personeli ilanı Resmi Gazete'de16 Haziran 2020 Salı 09:13
  • Çanakkale açıklarında 125 sığınmacı kurtarıldı16 Haziran 2020 Salı 09:12
  • Meteorolojiden sağanak uyarısı16 Haziran 2020 Salı 09:11
  • Ankara'da sağanak hayatı felç etti! Cadde ve sokaklar göle döndü16 Haziran 2020 Salı 09:10
  • TÜBİTAK BİTO'ya personel alımı16 Haziran 2020 Salı 09:10
  • Su altında 'maske ve eldiven' kirliliği16 Haziran 2020 Salı 09:05
  • Başhekim İliklerden: Kurallara uyulmazsa Van'da 2'nci dalga yaşanabilir16 Haziran 2020 Salı 09:04
  • Süper Lig Avrupa'da dakika başına en çok penaltı atılan dördüncü lig oldu16 Haziran 2020 Salı 08:57
  • İsrail, Gazze'de Hamas'a ait bazı noktaları vurdu16 Haziran 2020 Salı 08:56
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti