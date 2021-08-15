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O ilçede gecekondu kalmadı

Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, belediye arsalarına yapılmış 80’e yakın kaçak yapıyı yıktıklarını açıkladı.
O ilçede gecekondu kalmadı

Başkan Demirel, Etimesgut sınırları içinde geçtiğimiz hafta 80’e yakın gecekondu yıktıklarını söyleyerek, ilçeyi gecekondulardan arındırdıklarını kaydetti. “Kaçak ve ruhsatsız yapıların yıkılmasıyla ilçemizde gecekondu kalmamıştır” diyen Demirel, yapılardan arındırılan bölgelerin halkın istek ve ihtiyaçlarına göre değerlendirileceği müjdesini verdi.

80’E YAKIN KAÇAK YAPI YIKILDI

Demirel,  “İlçede bulunan 80’e yakın, 30 yıldır işgalci durumundaki gecekonduları yıktık. Bununla birlikte Etimesgut’ta artık gecekondu kalmadı. İlçemiz Başkent’in gecekondusuz tek ilçesi olarak kayda geçti. Görevde bulunduğumuz süre içerisinde, çağdaş kentleşme adına şehrin ihtiyaçları olan bütün çalışmaları yaptık, yapmaya da devam ediyoruz.”

“BÜYÜK BİR DÖNÜŞÜM YAPILDI”

“1999 yılında ilk göreve geldiğimizde o yıllar Etimesgut’un bir köy olduğunu görürsünüz. O günden bugüne büyük bir dönüşüm yaşayarak Başkentin en çağdaş ilçelerinden birisi haline geldik. Bunun için çok çalıştık, çok çabaladık. Şehrimizin en çok tercih edilen ilçelerinden birisi haline geldi” diye konuştu. 

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HALKIN İHTİYAÇLARINA GÖRE DEĞERLENDİRİLECEK

Kaçak yapılardan arındırılan bölgelerin, halkın istek ve ihtiyaçları da göz önünde bulundurularak; ilçeye değer katacak şekilde kazandırılacağını söyleyen Demirel,  “Çağdaş Etimesgut kimliğine uygun, park, eğitim, kültür, sağlık ve konut alanı olarak değerlendirilecektir. Belediyemizin hizmet ve yatırımlarıyla ilçenin gelişimi devam etmektedir.  Bu bölgenin de uygulanacak örnek çalışmalarla çehresinin değişeceğini daha modern bir yapıya kavuşacağının müjdesini veriyoruz” dedi.

Emrah Özcan/İLKSAYFA


 

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