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O ilçeye doğal gaz müjdesi 

Kalecik, yıllardır beklediği doğal gaz yatırımına kavuşuyor. İlçedeki doğal gaz planlamaları tamamlandı. Kalecik’in, kısa süre içerisinde doğal gaz ile tanışması hedefleniyor. 
O ilçeye doğal gaz müjdesi 

Ankara’da bir ilçe daha doğal gaza kavuşuyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından, 31 Mart seçimleri öncesi verilen ‘Kalecik’e doğal gaz’ sözü yerine geliyor. Çalışmaların sürdüğü Kalecik ilçesindeki doğal gaz planlamalarının tamamlandığı öğrenildi. 

KISA SÜREDE DOĞAL GAZ BAĞLANTISI YAPILACAK

Kalecik Belediyesi, resmi sosyal medya hesabı üzerinden doğal gaz çalışmalarındaki son durumla ilgili bilgi paylaştı. “Müjde Kalecik” başlığıyla geçtiğimiz günlerde yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi: “Seçimden önce söz verdiğimiz gibi, ilçemiz doğal gaz ile buluşuyor. Başkanımız Dr. Duhan Kalkan'ın girişimleri ile ilçemize kazandırdığımız doğal gaz planlamaları tamamlandı. Kısa süre içerisinde Kalecik doğal gaz ile tanışacak.”

 BAKAN SOYLU SEÇİMDEN ÖNCE SÖZ VERMİŞTİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 31 Mart yerel seçim kampanyaları sırasında Kalecik’e yaptığı ziyarette ilçe halkına doğalgaz sözü vermiş, “Bu Kalecik'te doğal gaz yok öyle mi? Benim herhalde hükümete bu kadar nazım geçer. Tayip Erdoğan, Marmaray’ı yaptı mı? Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü yaptı mı? Osman Gazi Köprüsü'nü yaptı mı? Dünyanın gözüne baka baka üçüncü havalimanını, yüksek hızlı trenlerini, İHA'larını, ATAK helikopterlerini yaptı mı? Burada size söz veriyoruz en kısa zamanda kim ne derse desin doğal gaz Kalecik'e gelecek" ifadelerini kullanmıştı. 

8 İLÇEDE DOĞAL GAZ BULUNMUYOR

Başkent Ankara’nın Ayaş, Bala, Çamlıdere, Evren, Haymana, Güdül, Kalecik ve Nallıhan olmak üzere toplam 8 ilçesinde doğal gaz bulunmuyor. Kalecik’e, bu hizmetin gelmesi ile Başkent’te doğal gaz bağlantısı olmayan ilçe sayısı 8’den 7’ye düşecek. 

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-

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