  • BIST 98.968
  • Altın 258,825
  • Dolar 5,6991
  • Euro 6,4200
  • Ankara 21 °C
  • İstanbul 22 °C
  • İzmir 25 °C
  • Konya 20 °C
»

O illerde yaşayan ve yaşamaya söz verenlere güzel haber: 100 bin TL hibe verilecek

Tarımsal faaliyetlerin uzman kişiler tarafından yapılmasını teşvik amacıyla kırsal alanda yaşayan veya yaşamayı taahhüt eden tarımsal projeleri için 100 bin liraya kadar hibe verilecek.
O illerde yaşayan ve yaşamaya söz verenlere güzel haber: 100 bin TL hibe verilecek

Tarımsal faaliyetlerin uzman kişiler tarafından yapılmasını teşvik amacıyla Amasya, Düzce, İzmir ve Mardin'de kırsal alanda yaşayan veya yaşamayı taahhüt eden, tarım, hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri konularında yüksekokul veya üniversite mezunu olanlara, tarımsal projeleri için 100 bin liraya kadar hibe verilecek.

Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Kırsal Kalkınmada Uzman Ellerin Desteklenmesine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, 2019-2020 yıllarındaki pilot uygulama kapsamında Amasya, Düzce, İzmir ve Mardin'de kırsal alanda yaşayan veya yaşamayı taahhüt eden, tarım, hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri konularında yüksekokul veya üniversite mezunu olanlar, mahallinde uygulayacakları projelere 100 bin liraya kadar hibe alabilecek.

Hayvansal ve bitkisel ürünler, su ürünleri, yöresel tarım ürünleri, tıbbi ve aromatik bitki üretimiyle bunların işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik projeler karar kapsamında desteklenecek.

Desteklerin ödenebilmesi için, hibe sözleşmesinin imzalanması ve proje yatırımının tamamlanması gerekecek. Hibe desteklerinden sadece bir kez yararlanılabilecek.

Tarım ve Orman Bakanlığının söz konusu projelere yönelik diğer hibe programlarına dahil olanlar, bu karar kapsamındaki desteklerden faydalanamayacak.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Dolarda ilk rakamlar10 Temmuz 2019 Çarşamba 13:16
  • Köklü firma konkordato ilan etti10 Temmuz 2019 Çarşamba 13:07
  • Kamu işçileri için hükümet, ilk 6 ay için yüzde 5 zam teklif etti09 Temmuz 2019 Salı 23:50
  • Binlerce kişi bekliyordu: Zam teklifi belli oldu09 Temmuz 2019 Salı 15:45
  • Kırmızı et fiyatlarında indirim09 Temmuz 2019 Salı 11:03
  • Son 20 yılın en kurak mayıs ayı09 Temmuz 2019 Salı 10:52
  • Petrol Ofisi Hollandalı oldu08 Temmuz 2019 Pazartesi 09:44
  • Motorine inidirim07 Temmuz 2019 Pazar 11:34
  • Türk kirazına Çin kapıları yeniden açıldı06 Temmuz 2019 Cumartesi 17:44
  • TOKİ 6 ayda 21 bin konut teslim etti06 Temmuz 2019 Cumartesi 16:41
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti