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O mahallede hala internet yok!

Geçtiğimiz günlerde Mamak Yeşilbayır Mahallesi’nde internet kabloları çalınmış vatandaşlar mağduriyetlerini gazetemiz aracılığıyla dile getirmişti. Yaklaşık bir ay geçmesine rağmen halen onarım yapılmadığını dile getiren vatandaşlar, tepki gösterdi.
O mahallede hala internet yok!

Geçtiğimiz günlerde Mamak Yeşilbayır Mahallesi’nde internet kabloları çalınmış ve vatandaşlar mağduriyetlerini gazetemiz aracılığıyla dile getirmişti. Kabloların çalınmasının üzerinden neredeyse bir ay geçmesine rağmen halen takılmaması bölgede ikame eden bir çok öğrenciyi mağdur etti. Bölge sakinleri gazetemiz aracılığıyla yetkililere seslenerek bir an önce internetin geri gelmesini talep etti.

68dbdb92-3891-49c4-a276-41d6c3a96b35-(1).jpgKABLOLARI ÇALMIŞLARDI
Mamak’ta çeşitli mahallelere dadanan kablo hırsızlarının en son hedefi Yeşilbayır Mahallesi olmuştu. Yeşilbayır Mahallesi’nde ana hattan gelen internet kablolarını çalan hırsızlar, bu kadarına da pes dedirtmişti. 1780, 1783, 1786, 1796 numaralı bölgedeki tüm kabloları çalan hırsızlar mahallede ikame eden birçok vatandaşın ve öğrencinin internetsiz kalmasına neden olmuştu. 

ONARIM YAPILMADI
Mağduriyetlerinin halen giderilmediğini gazetemize ileten vatandaşlar, öğrencilerin internet olmadığı için EBA’ya giremediğini bu yüzden derslerinden geri kaldıklarını bildirdi. Veliler, yetkililere seslenerek, “Neredeyse bir aydır internetimiz yok. Kablolar çalındığından itibaren mağdur durumdayız. Ne onarım yapıldı ne de çalınan kabloların yerine kablo takıldı.”

ÖĞRENCİLER EBA’YA GİREMİYOR
“Buradan yetkililere sesleniyoruz, bir an önce internetimiz geri gelsin. Çocuklarımız EBA’ya giremiyor. Başkentin göbeğinde bu kadar uzun süren bir sorun olmaması lazım. Türk Telekom yetkililerini göreve davet ediyoruz” diyerek tepkilerini gösterdi.

Emrah Özcan/İLKSAYFA

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