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O muhtardan skandal açıklama: Hafif otizmli öğrencilere karşı değiliz

Aksaray'da otizmli çocukların bazı veliler tarafından yuhalanmasının ardından eylemi organize ettiği iddia edilen muhtar "Hafif otistiğe karşı değiliz" diye konuştu.
O muhtardan skandal açıklama: Hafif otizmli öğrencilere karşı değiliz

Aksaray'da Mehmetçik İlköğretim Okulu'nda otizmli öğrencilerin ve ailelerinin yuhalanmasıyla başlayan vicdansızlık zincirine bir yeni halka daha eklendi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın da müdahil olduğu, Valiliğin soruşturma başlattığı eylemi okul müdürü ve mahalle muhtarının organize ettiği öne sürülmüştü. Otizmil çocukların velileri tarafından ortaya konulan bu iddianı muhatabı muhtardan yine şaşkınlık veren bir açıklama geldi: Hafif otistiğe karşı değiliz.

BBC Türkçe'nin ulaştığı Muhtar Şükrü Genç ise, 'Vatandaşı galeyana getirdiğimi kabul etmiyorum' diyerek mahallede bir süredir yaşanan gerginliği şöyle anlatıyor:

"Biz orada hiçbir özürlüye, hafif otistiğe karşı değiliz. Ama okula yakınlarda 17 tane ağır otizmli öğrenci geldi. Bu sebeple durum değişti. Velisinin hep yanında olması gerekiyor. Sınıfları ayırdık ama teneffüste mecburen birbirlerini görüyorlar. Ağır otizmli olanların yaşları 14-16. Bu durum rahatsızlık yaratıyor."
Veli Nurcan Kara ise okula yakın zamanda gelen ağır otizmli çocuk sayısının dört olduğunu ifade ediyor.

Muhtar Genç, velilerin her gün kendisini arayarak okuldaki otizmli çocuklardan şikayetçi olduklarını iddia ediyor:

"Vatandaş bana çok baskı yapıyor, sürekli şikâyet ediyorlar. Ben de geçen hafta bu işi Vali beyle görüştüm. Vali bey, 'Bir ay sabredin muhtarım' dedi. Biz de tamam dedik, velilere bir ay beklemelerini söyledim. İl Milli Eğitim Müdürü ise 8-9 ay sürecek diyerek işi karıştırıyor.
Valilik başka bir okula taşınacaklarını söyledi ama vatandaş inanmıyor. Çünkü bundan 3-4 sene önce yine gidilip şikâyet edilmiş, MEB bu okuldan onları alacağız demiş ama almamışlar."

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