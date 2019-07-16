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O park yenilendi

Gazetemizin gündeme getirdiği Kurtuluş Ankaray ve Başkentray durağında bulunan parkın bakımsız hali haberi ses getirdi. Büyükşehir Belediyesi ekipleri parkı tamamen onararak yeni haline kavuşturdu. 
O park yenilendi

Gazetemizin geçtiğimiz aylarda gündeme getirdiği ‘Kurtuluş Durağı Önü Bakım İstiyor’ manşetli haberimizden sonra Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri harekete geçti. Parkın tamamının çevre düzenlemesini ve temizliğini yapan ekipler oturulmayacak hale gelmiş ahşap oturakları sökerek yerine yeni banklar yerleştirdi.

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ÖĞRENCİLER ÇEVRE DÜZENLEMESİ İSTEMİŞTİ 

Geçtiğimiz aylarda parkın kirliliğine ve çevre düzenlemesine dikkat çektiğimiz haberimizde oturakların sökülmüş olduğunu belirtmiş, parkın köşelerinde de ateş yakılarak belli şahısların burayı mesken tuttuğunu belirtmiştik. Bölgede bulunan öğrenciler de gazetemize konuşmuş, burada içki içenlerin olduğunu ve rahatsızlık duyduklarını dile getirmiş parkın düzenlenmesini ve temizlenmesini istemişti. Çöp kutusu da bulunmayan parkta çöplerin tamamı etrafa yayılmış şekilde bulunuyordu. 

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EKİPLER PARKI BAŞTAN ONARDI

Haberimiz sonrası harekete geçen Büyükşehir Belediyesi ekipleri parkı önce parkın etrafındaki kötü görüntüyü ortadan kaldırarak temizlik çalışmalarına başladı. Ateş izleri, etraftaki çöpler, şişeler temizlendi. Daha sonra hasar görmüş ve kullanılmayacak oturaklar yenilenmiş, belediye bankları ile değiştirildi ve etrafa çöp kutular yerleştirildi. Vatandaşlar yapılan bu bakım sonrası belediye ekiplerine teşekkür etti. 

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Erkal Erdoğan//HABERVAKTİM

Gazeteilksayfa.com

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