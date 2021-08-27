O rögar onarıldı

Esenboğa Havaalanı yolu istikametindeki Şehit Ömer Halis Demir Bulvarı üzerinde, tehlikeye davetiye çıkaran rögar kapağı, gündeme getirdiğimiz haberimizin ardından onarıldı. Bölge sakinleri gazetemize teşekkür etti.

Şehit Ömer Halis Demir Bulvarı üzerinde, tehlikeye davetiye çıkaran rögar kapağı, gündeme getirdiğimiz haberimizin ardından onarıldı. "Rögara Dikkat" başlıklı haberimiz üzerine harekete geçen Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ) ekipleri Altındağ’ın Yeşilöz Mahallesi’ndeki bir petrol istasyonunun hemen dibinde açıkta duran demir rögar kapağını düzeltti.

KAZA YAŞANMADAN ONARILDI

Gazetemize konuşan bir bölge sakini, “Şehit Ömer Halis Demir Bulvarı üzerindeki açıkta duran rögar kapağı günlerdir açıkta duruyor ve tehlike oluşturuyordu. Bulvar üzerinde rögar kapağının yakınından günde binlerce araç ve yaya geçiyor.

Allah'a şükür kötü bir olay yaşanmadan açıktaki bu rögar kapağı onarıldı. Gündeme getirdiğiniz için gazetenize ve rögar kapağını onaran ASKİ ekiplerine çok teşekkür ederiz" dedi.

ONARILMASI SEVİNDİRDİ

Başka bir mahalle sakini ise, "Bu rögar kapağının yanından sürekli geçiyorum. Yaya kaldırımının hemen yanında. Burada hem araç hem de yaya sayısı çok. Üst geçit de hemen yakınında olduğu için yayalar sıklıkla burayı kullanıyor. Açıkta duran rögar kapağının yapılması iyi olmuş" diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

Şehit Ömer Halis Demir Bulvarı üzerinde, açıkta duran bir rögar kapağı tehlikeye davetiye çıkarıyordu! Altındağ’ın Yeşilöz Mahallesi’ndeki bir petrol istasyonunun (Petrol Ofisi) hemen dibinde yer alan açıktaki rögar kapağı, bulvardan geçen araçlar ve yayalar için tehdit oluşturuyordu. Vatandaşlar, Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne (ASKİ) ait rögar kapağının bir an önce onarılmasını istiyordu.

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-