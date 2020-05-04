O şikâyetlerinizi ihmal etmeyin!

Kardiyoloji ve İç Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Gönen Kocabay, “COVID 19 pandemisi sırasında, kalp hastalığına bağlı şikâyetlerinizi ihmal etmeyin” dedi.

Dünyayı kasıp kavuran corona virüs salgını özellikle kronik rahatsızlığı olanlar için ciddi risk taşıyor. Kronik hastalıklardan kalp rahatsızlıkları hakkında merak edilen soruları Kardiyoloji ve İç Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Gönenç Kocabay yanıtladı. “Kalp hastalarında hastalığın belirtileri ve seyri ağır seyredebilir” diyen Kocabay corona nedeniyle kalp rahatsızlıklarında şikayet durumunda ihmal edilmeden doktora gidilmesi yönünde uyarılarda bulundu.

KALP HASTALIĞI CORONAYA YAKALANMA RİSKİNİ ARTIRMAZ

Kalp hastalarının corona virüsün belirtilerini ve kendini daha ağır geçirebileceğini belirten Doç. Dr. Kocabay, “Herkes virüs ile infekte olabilir. Virüsün bulaşma yolu her insan için aynıdır. Hasta kişiden öksürük, hapşırma veya konuşma sırasında çıkan damlacıklar ile veya bu damlacıkların yerleştiği yüzeylere (kapı kolları, masa gibi) dokunma ile virüs bulaşır. Boğaz ağrısı, öksürük, kas ağrıları ve ateş temel şikayetler olmakla beraber virüse yakalanan insanların %80-85’inde bu belirtiler hafif iken, %5’inde ciddi şikayetler ve zatürre gelişmektedir. Ancak, altta kalp hastalığı olan kişilerde hastalığın belirtileri daha ağırdır ve diğer kişilere göre daha ciddi seyreder. Sonuç olarak, kalp hastası olmak corona virüse yakalanma riskini arttırmaz” diye konuştu.

EN RİSKLİ GRUPLAR

Corona virüsün etkilediği en riskli hasta gurupları hakkında da bilgi veren Doç. Dr. Kocabay, “Organ nakli yapılmış hastalar, immün sistemi baskılayan ilaç kullananlar, kanser nedeniyle kemoterapi veya yoğun radyoterapi alanlar, lösemi gibi kan hastalığı olan hastalar en riskli gruptur.

-Yaşlılar ve gebeler

-Kalp yetersizliği, dilate kardiyomiyopati, doğuştan siyanotik kalp hastalığı, Hipertansiyon, kalp yetersizliği, diyabetes mellitus

-Hipertrofik kardiyomiyopatisi (özellikle tıkayıcı tip) olanlarda risk altındadır.

Virüsün pil (pacemaker) veya şok veren cihaz (ICD) takılan hastalarda cihazlara ve kalp kapak hastalarında kapaklara etkisi yoktur” dedi.

RİTİM BOZUKLUĞUNU TETİKLEYEBİLİR

Cevabı en çok merak edilen sorulardan olan coronanın kalp ritim bozukluğu yapıp yamadığına dair ise Doç. Dr. Kocabay şunları söyledi:

“Virüsün yaptığı inflamasyon (yangı) nedeniyle böbrek ve kalp fonksiyonlarında bozulmaya yol açabilir. Bu yangı sırasında damarda önceden oluşan aterosklerotik plak (damar sertliğine yol açan yağ tabakası) yırtılarak kalp krizine yol açabilir. Bazı durumlarda virüsün direkt etkisi ile de kalp krizi gelişebilir. Dolayısıyla, corona virüs salgını sırasında ciddi göğüs ağrısı veya sıkışması olan kişiler zaman kaybetmeden sağlık kuruluşuna başvurmalıdır. Ek olarak, virüsün neden olduğu yangı ile beraber ateş kalpte ritim bozukluklarını (atriyal fibrilasyon gibi) tetikleyebilir.”

ŞİKÂYETİNİZ VARSA İHMAL ETMEYİN

“COVID-19 pandemisi sırasında, kalp hastalığına bağlı şikayetlerinizi ihmal etmemelisiniz. İstirahat halinde veya egzersiz sırasında artan göğüs ağrısı varsa veya nefes darlığı, çarpıntı veya bayılma gibi şikayetleriniz var ise hemen 112 acil Çağrı Merkezini arayarak yardım talebinde bulununuz.”

Erkal Erdoğan//İLKSAYFA