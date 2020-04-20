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O sürücüye ceza kesildi!

O sürücüye ceza kesildi!
Esenyurt’ta 4 yaşındaki oğlunu akülü aracına bindirdikten sonra otomobiliyle çeken baba yakalandı. 

Sosyal medyada yer alan görüntülerde bir kişinin oğlunu akülü aracına bindirdikten sonra araca bağladığı halatın diğer ucunu otomobiline bağladığı görüldü. Sağda park eden, karşıdan gelen araçlar olduğu halde ilerleyen, oğlunu tehlikeye atan babanın bu görüntüleri kısa sürede büyük tepki çekti. Görüntülerde halatın bir ara gevşemesi ile küçük çocuğun akülü aracını kontrolde zorlandığı park eden bir araca çarpmaktan son anda kurtulduğu, daha sonra yanından iki aracın geçtiği belirlendi.

POLİS HAREKETE GEÇTİ

Esenyurt Emniyet Müdürlüğü ekipleri kısa süre sonra harekete geçerek, otomobili ve bunu kullanan kişiyi tespit etti. 

Sürücüye 2918 sayı Karayolları Trafik Kanununun 47/1-d (Trafik güvenliği ve düzeni ile ilgili olan ve yönetmelikte gösterilen diğer kural, yasak, zorunluluk veya yükümlülüklere uymamak) maddesine istinaden 132 lira, 30/1-b (Görüşü engelleyecek veya bir kaza halinde içindekiler için tehlikeli olabilecek süs, aksesuar, eşya ve çıkıntıları olan araçları kullanmak ....) maddesine istinaden 288 lira, toplam 420 lira trafik idari para cezası uygulandı.

Ayrıca sürücü belgesine de geçici olarak el konuldu. Bunun yanı sıra Koronavirüs ile mücadele kapsamında uygulanan 48 saatlik sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği gerekçesiyle aynıkişiye Umum Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282’nci maddesi uyarınca 3 bin 180 lira idari para cezası verildi.

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