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O torun ile babaannenin korona hasreti bitti

14 günlük izolasyon sürecinin bitmesinin ardından babaanne ile torunu bir araya geldi.
O torun ile babaannenin korona hasreti bitti

İlçenin Çayıralan Mahallesi'nde yaşayan Nuray Kaymak'ta geçen ay koronavirüs belirlendi. Mahallede, başka vakaların da bulunması nedeniyle karantina uygulanmaya başladı. Nuray Kaymak'a da ilaçları verilerek evde izole olması istendi. Ankara'dan ailesi ile babaevine gelen Doğan Kaymak da annesi ile ayrı odalarda kalmaya başladı. Ailede başka vaka ve belirti görülmezken, Nuray Kaymak'ın torunu Ali Asaf Kaymak, her gün izolasyon nedeniyle göremediği babaannesinin penceresinin önüne gidip, onunla cam arkasından oynamaya çalıştı. Babaanne de torun hasretini cam arkasından giderdi.

14 günlük izolasyon sürecinin bitmesinin ardından babaanne ile torunu bir araya geldi. Koronavirüsü yenip, torunu ile oyunlar oynayan Nuray Kaymak, büyük mutluluk yaşadığını söyledi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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