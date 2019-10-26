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O ücretler değişiyor

Tüketiciyi isyan ettiren komisyon ve ücretlere müdahale ediliyor. Hazırlanan yeni yasa taslağında komisyon ve hizmet bedellerinde oranları Merkez Bankası belirleyecek.
O ücretler değişiyor

Bankaların tüketiciyi bezdiren ücret ve komisyon ile hizmet bedellerine neşter vuruluyor. AK Parti'nin hazırladığı yasa teklifiyle, özellikle kredilerden alınan, kimi zaman parayı diğer bankaya taksiyle götürmekten daha fazla ücret istenen masraflara Merkez Bankası müdahale edecek. AK Parti, bankacılık sisteminin gereksinimlerine göre hazırladığı yasa teklifini önünüzdeki günlerde TBMM gündemine taşıyacak. Yeni düzenleme ile bankacılık sisteminde tüketiciyi mağdur eden uygulamalara son verilecek. Kredi kullanımından proje finansmanına, bankalara müdahaleye kadar birçok konu yeniden düzenlenecek.

MERKEZ BANKASI'NA YETKİ

AK Parti'nin hazırladığı ve bütçeden önce çıkartılması planlanan düzenlemeler içerisinde ücret ve komisyonlarla ilgili madde dikkat çekiyor. Yeni düzenlemeyle bankaların azami faiz oranlarının yanı sıra her türlü işlemden elde ettikleri ücret, masraf, komisyon ve hizmet bedelleri için azami miktar veya oranları tespit etmeye Merkez Bankası yetkili olacak. Yılın ilk 9 ayında kredilerden alınan ücret ve komisyonlar 10.5 milyar liraya, hizmet gelirleri ise 31.8 milyar liraya çıktı.

AYRICALIK YAPILMAYACAK

Karar alıcı konumunda olan yöneticilerin eş ve çocukları ile bankanın sahip ve ortaklarına yönelik bankacılık işlemlerinde piyasa koşullarından farklı oran ve fiyata ayrıcalık sağlanamayacak. Ayrıca, banka mensuplarının kurduğu sandık, sendika ve derneklere kredi verilmeyecek.

oldukları idari ve mali esaslara aykırı işlem yapmaları halinde uygulanacak madde ceza tutarları günün şartlarına göre arttırılarak düzenlenecek. Bankacılık Kanunu'na tabi finansal kurumlara, finansal piyasalarda güven ve istikrarı tehlikeye sokacak her türlü işlem için bir önceki yıl bilançosunda yer alan faiz gelirleri ile ücret komisyon ve bankacılık hizmet gelirleri toplamının yüzde 5'ine karar para cezası uygulanacak. Kanuna aykırılık tekrarlanırsa ceza üç katına kadar arttırılabilecek.

İMZA YETKİSİ KALDIRILACAK

Mevcut kanunda bir bankanın emin şekilde çalışmasını tehlikeye atan banka yöneticilerinin imza yetkisi kalkıyor. Yeni düzenlemeyle, bankacılık sistemini tehlikeye düşürenlerin de imza yetkisi kalkacak. Bankacılık ürün ve hizmetlerinin sunumu, kredi kartı verilmesi gibi müşteriye ait özel bilgilerin paylaşılması şartına bağlanamayacak.

DOLANDIRICILIK ÖNLENECEK

Yasal izin almaksızın banka gibi faaliyet gösteren kurumların söz konusu işlemleri yurtdışında bulunan internet siteleri aracılığı ile gerçekleşmesi halinde bu sitelere erişim anında durdurulacak. İnternet dolandırıcılığının önü kapatılacak. Proje finansmanı teşvik edilecek.

ÖNLEM PLANI HAZIRLANACAK

Bankacılık sistemi için "önemli" olarak tanımlanan bankalara mali bünyelerini iyileştirmeleri için özel önlem planı hazırlama yükümlülüğü getirilecek. Bankalara müdahale şartlarının arasına kredi kalitesinin mali bünyeyi zayıflatabilecek şekilde bozulması kriteri de eklenecek. Mali durumu bozulan bankalara müdahale edilebilmesi için kanunda sayılanlardan en az 5 şartın gerçekleşmesi gerekecek. Mevcut düzenlemede ise bir veya bir kaç problemin ortaya çıkması halinde müdahale ediliyordu.

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