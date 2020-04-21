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O ülke iflasa gidiyor!

Ekonomik krizle boğuşan Arjantin, bir kez daha borçlarını ödeyemeyeceğini açıkladı. Hükumetin borçları yapılandırma teklifini alacaklıların reddetmesinin ardından adım adım iflasa gidildiği belirtiliyor.
O ülke iflasa gidiyor!

Arjantin bir kez daha borçlarını ödememe yoluna gidiyor. Hükümetin dış borcu azaltmak için yaptığı teklife, ülkenin tahvillerini ellerinde bulunduran yabancı alacaklılardan (kreditörler) ret yanıtı geldi.

Reuters’ın aktardığına göre, dış borç ödemelerinin faizlerini düşürerek 41,5 milyar dolarlık borç düşüşü hedefleyen ülkeye alacaklılar “anlaşmaya varmak için anlamlı müzakereler yapma” çağrısında bulundu.

YENİDEN YAPILANDIRMA İSTEDİLER

Arjantin’de sol eğilimli hükümetin ekonomi bakanı olan Martin Guzman, geçen hafta yaptığı açıklamada, zaten krizde olan ülkenin bir de corona virüsü salgını nedeniyle zora düştüğüne işaret ederek, borç yeniden yapılandırma istediklerini belirtmişti.

Guzman dün yaptığı açıklamada ise, alacaklıların bu teklifi reddetmeleri durumunda borcu ödeyemeyeceklerini ve temerrüde düşeceklerini söyledi.

"TEKLİF BEKLENTİLERİN ÇOK UZAĞINDA"

Hükümetten somut ve gerçekleştirilebilir ekonomi politikaları talep eden alacaklılar, gelen teklifin beklentilerin çok uzağında olduğunu öne sürdü.

41,5 milyar dolarlık borç azaltma teklifinde toplamda 37,9 milyar dolarlık faiz ödemesi düşüşü hedefleniyor. Hükümet, yeni faiz oranı teklifi olarak yüzde 2,33’ü iletti.

Alacaklıları temsil eden Arjantin Kreditör Komitesi’nde bu ülkeye borç veren yatırım fonları, aile ofisleri, sigorta şirketleri ve varlık yönetim şirketleri bulunuyor.

Arjantin, Uluslararası Para Fonu (IMF) ile de yaklaşık 55 milyar dolarlık stand-by anlaşması yapmış, bu rakam IMF’nin bir ülkeye yaptığı en büyük kredi desteği olmuştu.

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