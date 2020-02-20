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O üst geçit kaldırılıyor

Gazetemizin daha önce gündeme getirdiği Ziya Gökalp Caddesi’ndeki ömrünü tamamlamış ve yıpranmış üst geçit kaldırılıyor. Çalışmalara başlandı. 
O üst geçit kaldırılıyor

Geçtiğimiz yıl Başkent’te birçok noktada ekonomik ömrünü tamamlamış ve kullanılmayan üst geçitler Büyükşehir Belediyesi ekiplerince kaldırılmaya başlanmıştı. Vatandaşlar bu listeye Kızılay Ziya Gökalp Caddesi’ndeki üst geçidin de eklenmesini talep etmiş ve seslerini gazetemiz aracılığı ile yetkililere iletmişlerdi. Yetkililer ise gazetemize cevap göndererek, geçidi ayağında bulunan iş yerlerinin açtıkları dava sonucu yıkamadıklarını bildirmişti. Çarşamba gecesi Büyükşehir Belediyesi ekipleri üst geçidi kesme işlemlerine başlayarak, kötü görüntüyü ortadan kaldırma çalışmalarına başladı.

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KULLANIŞLI OLMAYAN VE YIPRANAN
Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı Tahliye ve Yıkım Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, birleşme yerleri paslanan, merdiven eğimlerinin dik oluşu sebebiyle yayalar için kullanışlı olmayan ve yıpranan üst geçitler program dâhilinde kaldırılmıştı. İlk olarak Mithatpaşa Caddesi ve Sıhhiye yönünde bulunan üst geçidin söküm işlemleri gerçekleştirilmiş, daha sonra Kızılay’da görüntü kirliliğine neden olan diğer üst geçitler kaldırılmıştı. 

Emrah Özcan/İLKSAYFA

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