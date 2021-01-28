  • BIST 1.498
  • Altın 436,438
  • Dolar 7,3520
  • Euro 8,9119
  • Ankara -4 °C
  • İstanbul 1 °C
  • İzmir 1 °C
  • Konya -2 °C
»

O yumurtalar raflardaki yerini aldı

Çamlıdere Belediyesi tarafından 3 ay önce köyde yaşayan vatandaşlara gelir sağlamak amaçlı hibe edilen 3 bin 200 adet yerli ataks cinsi tavuklar yumurta vermeye başladı. Yumurtalar marketlerde ve yöresel ürünler satış merkezlerinde yerini aldı.
O yumurtalar raflardaki yerini aldı

Çamlıdere Belediyesi geçtiğimiz aylarda Çamlıdere’nin köylerinde yetiştirilmek üzere vatandaşlara 3 bin 200 adet canlı tavuk dağıtmış, bu uygulama ile ilçeye gelen turistlerin yumurta ihtiyacının karşılanması ve vatandaşlara gelir sağlanmasını amaçlamıştı. Hibe edilen tavuklar yumurtlamaya başladı, köylüye ek gelir kapısı açıldı.

142964292_842520606530275_5355474071910830069_o-001.jpg3 BİN 200 ADET DAĞITILMIŞTI
Çamlıdere Belediyesi ilçeye gelen turistlerin köy yumurtası ihtiyacını karşılaması için ilçe sakinlerine 3 bin 200 adet canlı tavuk dağıtımı yaptırmış, içerisinde barındırdığı müzelerle yıl içerisinde binlerce turisti ağırlayan Çamlıdere Belediyesi ilçeyi ziyaret eden turistlerin yumurta ihtiyacını karşılamak ve vatandaşların ek gelirini artırmak için bu projeyi hayata geçirmişti. 

YUMURTALAR SATIŞA SUNULDU
Yumurta verimini almaya başlayan yumurta üreticileri elde ettiği yumurtaları Çamlıdere ilçe merkezinde marketlerde ve yöresel ürünler satış merkezlerinde satışa sunarak gelir elde etmeye başladı.

VATANDAŞ TEŞEKKÜR ETTİ
Vatandaşlar verilen hizmetten dolayı Çamlıdere Belediye Başkanı Hazım Caner Can’a teşekkürlerini sunarak, projenin devamının gelmesini istedi. Sosyal medya üzerinden yapılan uygulamayı yorum yağmuruna tutan  vatandaşlar, “Bu uygulamada emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Üretimi artırmak için güzel bir proje” ifadelerini kullandı.

143204533_842520629863606_6618897230579260208_o-001.jpg

DEVAMI GELECEK
Belediye ise yaptığı açıklamada gelecek yıllarda da bu projeye devam edeceklerini, vatandaşın her daim yanında olduklarını belirtti.

Emrah Özcan/İLKSAYFA

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ankara hava durumu 28 Ocak 202128 Ocak 2021 Perşembe 09:30
  • Ankara Baraj Doluluk Oranı 28 Ocak 2021 - ASKİ28 Ocak 2021 Perşembe 09:09
  • Elektrik Kesintisi 28 Ocak 2021 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ28 Ocak 2021 Perşembe 09:09
  • Su Kesintisi 28 Ocak 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ28 Ocak 2021 Perşembe 09:09
  • Türkiye koronavirüs tablosu, Türkiye’de koronavirüsten kaç kişi öldü?28 Ocak 2021 Perşembe 09:00
  • Olimpiyat elemelerine Elmadağ'da sıkı hazırlık28 Ocak 2021 Perşembe 06:06
  • TZOB Başkanı Şemsi Bayraktar çağrıda bulundu: Acilen müdahale edilmeli28 Ocak 2021 Perşembe 05:05
  • Benzettiler28 Ocak 2021 Perşembe 04:04
  • Yeni köprülü kavşaklar Başkent trafiğini rahatlatıyor28 Ocak 2021 Perşembe 03:03
  • Popüler Listeye Bakınca Utanmak28 Ocak 2021 Perşembe 02:02
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti