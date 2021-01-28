O yumurtalar raflardaki yerini aldı

Çamlıdere Belediyesi geçtiğimiz aylarda Çamlıdere’nin köylerinde yetiştirilmek üzere vatandaşlara 3 bin 200 adet canlı tavuk dağıtmış, bu uygulama ile ilçeye gelen turistlerin yumurta ihtiyacının karşılanması ve vatandaşlara gelir sağlanmasını amaçlamıştı. Hibe edilen tavuklar yumurtlamaya başladı, köylüye ek gelir kapısı açıldı.
3 BİN 200 ADET DAĞITILMIŞTI
Çamlıdere Belediyesi ilçeye gelen turistlerin köy yumurtası ihtiyacını karşılaması için ilçe sakinlerine 3 bin 200 adet canlı tavuk dağıtımı yaptırmış, içerisinde barındırdığı müzelerle yıl içerisinde binlerce turisti ağırlayan Çamlıdere Belediyesi ilçeyi ziyaret eden turistlerin yumurta ihtiyacını karşılamak ve vatandaşların ek gelirini artırmak için bu projeyi hayata geçirmişti.
YUMURTALAR SATIŞA SUNULDU
Yumurta verimini almaya başlayan yumurta üreticileri elde ettiği yumurtaları Çamlıdere ilçe merkezinde marketlerde ve yöresel ürünler satış merkezlerinde satışa sunarak gelir elde etmeye başladı.
VATANDAŞ TEŞEKKÜR ETTİ
Vatandaşlar verilen hizmetten dolayı Çamlıdere Belediye Başkanı Hazım Caner Can’a teşekkürlerini sunarak, projenin devamının gelmesini istedi. Sosyal medya üzerinden yapılan uygulamayı yorum yağmuruna tutan vatandaşlar, “Bu uygulamada emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Üretimi artırmak için güzel bir proje” ifadelerini kullandı.
DEVAMI GELECEK
Belediye ise yaptığı açıklamada gelecek yıllarda da bu projeye devam edeceklerini, vatandaşın her daim yanında olduklarını belirtti.
Emrah Özcan/İLKSAYFA
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