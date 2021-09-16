  • BIST 1.429,720
  • Altın 484,85
  • Dolar 8,4300
  • Euro 9,9150
  • Ankara 15 °C
  • İstanbul 22 °C
  • İzmir 23 °C
  • Konya 15 °C
»

Obama'dan dikkat çeken İstanbul ve Türkiye açıklaması

ABD'nin eski Başkanı Barack Obama, Başkan olarak yaptığı ilk yurt dışı turunda Türkiye'yi ziyaret etmesine ilişkin, "Başkan olarak ilk yurt dışı turumda İstanbul'u ziyaret ettim ve bu harikaydı" dedi.
Obama'dan dikkat çeken İstanbul ve Türkiye açıklaması

Obama "Reshape Virtual Summit 2021" çevrim içi programında başkanlık döneminde Türkiye'ye yaptığı ziyaret ve genç kuşağa ilişkin fikirlerini paylaştı.

"MUAZZAM BİR DENEYİMDİ"

"Başkan olarak ilk yurt dışı turumda İstanbul'u ziyaret ettim ve bu harikaydı. (Türkiye) Olağanüstü insanların olduğu olağanüstü bir ülke. Belki de İstanbul'da yaptığım en anlamlı şey inanılmaz genç insanlarla tanışmış olmaktı" diyen Obama, İstanbul'dayken Sultan Ahmet Camisi'ni ziyaret etmenin kendisi için "muazzam" bir deneyim olduğunu söyledi.

"SULTAN AHMET CAMİSİ DÜNYANIN EN ÖZEL TARİHİ MEKANLARINDAN"

"Sultan Ahmet Camisi sizi şaşkına çeviren geçmiş, bugün ve gelecek arasında bağlantı kurmanızı sağlayan dünyanın özel tarihi mekanlarından biri" ifadesini kullanan Obama, Başkanlık döneminde etrafında kalabalıklar olmadan bu tür yerleri ziyaret etmenin görkem, dinginlik ve sakinliği takdir edebilmesini sağladığını belirtti.

Ayrıca Başkan olduğu dönemde televizyon haberleri izlemediğini söyleyen Obama, "Çünkü haberler seyirciyi cezbetmek için tasarlanır. Bu yüzden bu televizyonlar herhangi bir günde verilen en sansasyonel haberi yapmak ister ama bu dünyayı etkileyen ya da bir ülkenin istikameti hakkında stratejik uzun vadeli kararlar almaya çalışan benim gibi biri için iyi değil" ifadesini kullandı.

GENÇLERE TAVSİYE

Öte yandan genç nesle ilişkin düşüncelerini paylaşan Obama, yeni fikirlere daha açık olduğunu, bugün gelinen noktada teknolojinin fikirlerini milyonlarca kişiye ulaştırmasına imkan tanıdığını belirtti.

Obama gençlere teknoloji okur-yazarlığı konusunda tavsiyelerde bulunarak, teknoloji ve içerik konusunda sadece tüketen değil üreten, şekillendiren, teknolojiyle kendilerini güçlendiren kişiler olmalarını söyledi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • TÜYAP Samsun Tarım Fuarı kapılarını ziyaretçilere açtı16 Eylül 2021 Perşembe 10:56
  • Adıyaman'da otomobiller çarpıştı; sürücüler yaralı16 Eylül 2021 Perşembe 10:53
  • Borsa güne yükselişle başladı16 Eylül 2021 Perşembe 10:50
  • Ankara'da 12 gebe Covid-19'dan hayatını kaybetti16 Eylül 2021 Perşembe 10:44
  • Obama'dan dikkat çeken İstanbul ve Türkiye açıklaması16 Eylül 2021 Perşembe 10:43
  • Van'da artan balık ölümleri inceleniyor16 Eylül 2021 Perşembe 10:34
  • Gebeler aşı olabilir mi? Ankara İl Sağlık Müdürü Zülfikar Akelma açıkladı16 Eylül 2021 Perşembe 10:25
  • Van Gölü'nde inci kefali popülasyonunda artış 16 Eylül 2021 Perşembe 10:16
  • TIR'a binmeye çalışan göçmenler, kendilerini fark eden bekçiye silah çekti16 Eylül 2021 Perşembe 10:03
  • Hastane sınıfında dersbaşı16 Eylül 2021 Perşembe 10:01
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti