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Obez annelerin çocuklarında kanser riski artıyor

Yapılan son araştırma, obez annelerin çocuklarında kansere yakalanma riskinin yüzde 57 arttığını ortaya koydu.
Obez annelerin çocuklarında kanser riski artıyor

Obez kadınların çocuklarının kansere yakalanma riskinin daha yüksek olduğu bildirildi.

Sonuçları "American Journal of Epidemiology"de yayınlanan araştırma, obez annelerin 5 yaşından küçük çocuklarında kan kanserine yakalanma riskinin yüzde 57 arttığını gösterdi.

ABD'nin Pensilvanya eyaletinde doğum kayıtlarını inceleyen araştırmacılar, kadınların gebelikteki vücut kitle indeksiyle çocuklarının kansere yakalanma oranı arasında ilişki olduğunu tespit etti.

Eyalette 2003-2016 yıllarında yaklaşık 2 milyon doğum ve 3 bin kanser kaydının incelenmesinin sonucunda, vücut kitle indeksi 40'ın üzerinde olan annelerin çocuklarında kan kanserine yakalanma olasılığının yüzde 57 arttığı gözlendi.

Araştırma ekibinden Shaina Stacy, çalışmalarının insanları kilo verme konusunda motive etmesini ümit ettiklerini söyledi.

Araştırmacılar riskin, fetüsün büyümesi aşamasında annenin vücudundaki insülin seviyesiyle ya da annenin DNA'sında çocuğa sirayet edecek biçimde bazı muhtemel değişimlerin meydana gelmesiyle bağlantısı olduğunu düşünüyor.

Bilim adamları, bütün obezite seviyelerinin aynı oranda risk teşkil etmediğine, vücut kitle indeksi çok yüksek gebelerin çocuklarında riskin arttığına işaret ederken, Stacy, "Az da olsa kilo kaybı riskin gerçekten azalmasını sağlayabilir." dedi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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