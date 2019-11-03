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Obez kedi 'Minik' akaryakıt istasyonunun maskotu oldu

Antalya'da, barındığı et restoranının kapanmasının ardından sokağa bırakılan "Minik" isimli kedi, kendisine sahip çıkan akaryakıt istasyonu çalışanlarının maskotu haline geldi.
Obez kedi 'Minik' akaryakıt istasyonunun maskotu oldu

Antalya'da, sokağa bırakıldıktan sonra kendisine sahip çıkan akaryakıt istasyonu çalışanlarının adeta maskotu haline gelen obez kedinin, uygulanan diyet programıyla zayıflatılması sağlanıyor. 

Muratpaşa ilçesinde, barındığı et restoranının kapanmasının ardından sokağa bırakılan kediye, üç yıl önce aynı caddedeki akaryakıt istasyonunun çalışanları sahip çıktı.

Çalışanların adeta gözü gibi baktığı, sevimliliği dolayısıyla müşterilerin de özel ilgilendiği kedi, 15 kiloya kadar ulaşınca çalışanlar veterinerlerden destek istedi. "Minik" ismi verilen obez kedi, uygulanan diyet programıyla 4 kilogram zayıflatıldı.

İstasyonun işletme müdürü Balkan Balya, akaryakıt istasyonunun açıldığı günden bu yana Minik'in kendileriyle beraber mesai yaptığını söyledi.

Kedinin istasyon içerisinde adeta bir dokunulmazlığının olduğunu belirten Balya, firma sahibi ve eşinin de kediyi çok sevdiğini, kedinin aileden biri olduğunu dile getirdi.

İstasyonun her yerinde Minik ile karşılaşılabileceğini anlatan Balya, "Müşterilerimiz geldiğinde Minik'i göremeyince 'Burada bir kedi vardı. Nerede' diye soruyorlar. Minik'in fanatik müşterileri var. Sırf kediyi görmek, sevmek için gelenler var. Aşırı kiloları nedeniyle 'Bu kedi değil' diyorlar. Özellikle mama alıp getirenler var. Aşırı kiloları nedeniyle diyete başladı. İnşallah daha da zayıflayacak." diye konuştu.

"Akşamları meyveli yoğurt yiyor"

Akaryakıt istasyonunda pompa görevlisi olarak çalışan Ercan Salman da kediyi çok sevdiklerini ifade etti.

Minik'i mesai arkadaşı gibi gördüklerini belirten Balya, şunları kaydetti:

"Müşterilerimizle çok iyi bakıyoruz. Kendisi biraz kiloluydu. Kiloları nedeniyle hastalanmaya başlayınca rejime başladık. Zayıflatıyoruz. Veteriner müşterilerimiz onunla ilgileniyorlar. Diyet programı uygulanıyor. Akşamları meyveli yoğurt yediriyoruz. Gündüzleri akaryakıt istasyonunda geziyor. Geceleri de buranın bekçisi gibi. Biraz haylaz ve şımarık. İstasyonun maskotu gibi. Kediyi görmek için özel olarak gelen müşterilerimiz var. Yoldan geçerken akaryakıt almayacak olsalar bile uğrayıp kediyi sevip gidiyorlar. Bu da bizi mutlu ediyor."

Kaynak: Haber Kaynağı
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