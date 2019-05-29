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Obeziteye pastalı savaş!

Ankara 29 Mayıs Devlet Hastanesinde, günümüzde ciddi bir halk sağlığı sorunu olan obeziteyle etkin mücadele etmek adına ‘Obezite Merkezi’ açıldı. Açılışın şeker deposu pastayla yapılması dikkatlerden kaçmadı.
Obeziteye pastalı savaş!

Ankara 29 Mayıs Devlet Hastanesinde, günümüzde ciddi bir halk sağlığı sorunu olan obeziteyle etkin mücadele etmek adına ‘Obezite Merkezi’ açıldı. Açılışın şeker deposu pasta ile yapılması dikkatlerden kaçmadı.

Günümüzün önemli sağlık sorunlarından biri haline gelen obezite ile etkin mücadele için Ankara 29 Mayıs Devlet Hastanesi bünyesinde ‘Obezite Merkezi’ açıldı. Vali Vasip Şahin’in katıldığı açılışta Ankara Kalkınma Ajansınca desteklenen ‘Obezitenin Tıbbi Beslenme Tedavisinde Güncel Eğilimler Eğitim Programı’ projesi kapsamında sertifika töreni de gerçekleştirildi. 

OBEZİTE BİR HALK SORUNU…

Ankara Valisi Vasip Şahin, hastane konferans salonunda gerçekleştirilen törende yaptığı konuşmada günümüzde önemli bir halk sorunu olan obezite ile mücadelenin önemine vurgu yaptı. Şahin, obezite ile mücadele merkezinin önemli bir uygulama projesi olduğunu belirtti. 

OBEZİTE İYİ BİLİNMELİ

Ankara 29 Mayıs Devlet Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Dilek Dülger ise birçok kronik hastalığın zemininde yer alan obezitenin halk tarafından iyi bilinmesinin ve gerekli önlemlerin alınması için bu merkezi hizmete açtıklarını kaydetti. Dülger, bebeklikten itibaren sağlıklı ve doğru beslenmenin öğrenilmesinin gerekliliğine de vurgu yaptı; yapılan egzersizlerin de sağlık için önemine değindi. 

GENİŞ KATILIM SAĞLANDI

Açılış törenine Altındağ Kaymakamı Erol Karaömeroğlu, Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Arif Şayık, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Gülüm, Bilkent Kamu Hastaneleri Başkanı Uzm. Dr. Eyüp Sarı, Etlik Kamu Hastaneleri Başkan Yardımcısı Dr. Mustafa Erkan Çiçek, Pursaklar Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Doğan Akdoğan, S.B.Ü Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Özlem Moraloğlu Tekin, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Gülten Kıyak’ın yanı sıra çok sayıda davetli katıldı. 

RAMAZAN SAYGILI/ HABERVAKTİM-

Gazeteilksayfa.com

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