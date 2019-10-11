Obeziteyle mücadelede birlik çağrısı

TOAD Başkanı Prof. Dr. Volkan Yumuk, Dünya Obezite Günü nedeniyle toplumun tüm kesimlerine obeziteye karşı birlikte mücadele çağrısı yaptı.

Türkiye Obezite Araştırma Derneği (TOAD) Başkanı Prof. Dr. Volkan Yumuk, Dünya Obezite Günü nedeniyle toplumun tüm kesimlerine, bu hastalığa karşı birlikte mücadele çağrısında bulundu.

Yumuk, yaptığı açıklamada, Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre dünyada 650 milyon, Türkiye'de ise 20 milyon obeziteli bireyin bulunduğuna işaret ederek, bunun da ülkede her 3 kişiden birinin obeziteli olduğunu gösterdiğini kaydetti.

Geçen yıl obeziteyle mücadele ve daha sağlıklı bir toplum için Novo Nordisk Türkiye'nin desteğiyle başlatılan Hadibirlikte Kampanyası'nın bu yıl da genişleyerek sürdüğünü dile getiren Yumuk, obeziteyle mücadeleye katılmak isteyenlerin bu kampanyayı destekleyebileceğini, obeziteyle mücadele etmek ve daha sağlıklı bir toplum için birlikte hareket edilmesi gerektiğini vurguladı.

Yumuk, obezitenin sadece yeme bozukluğundan kaynaklanan bir hastalık olmadığını belirterek, "Çevresel faktörler, yaşam tarzı, genetik faktörler, kullanılan ilaçlar ve psikolojik faktörler de obeziteye neden olabilir." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin obeziteyi kronik bir hastalık olarak tanımlayan ilk 5 ülkeden biri olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Yumuk, şöyle devam etti:

"Ülkemizde obezite Sağlık Bakanlığımızın öncelikleri arasında yer alıyor. Obeziteyle Mücadele Eylem Planları yapıldı. Bu kapsamda Avrupa standartlarında obezite merkezleri de açıldı. Güzel işler yapılıyor. Ancak bunların çoğaltılması, yaygınlaştırılması ve nitelikli elemanların artırılması çok önemli. Obezite multidisipliner yaklaşım gerektiriyor. Obezitenin tedavisinde diyetisyenden psikoloğa, egzersiz uzmanından hekime, bariyatrik cerraha tüm disiplinleri barındıran bir ekip birlikte görev yapmalı ve hasta düzenli takip edilmeli. TOAD olarak görevimiz, açılan obezite merkezlerinin Avrupa Obezite Araştırma Derneği kriterlerine uygun olmasını sağlamak. Bu kriterlerde ne kadar çok obezite merkezimiz olursa obeziteyle o kadar başarılı mücadele edilebilir. Obeziteye mücadele veren tüm hekimlerimizin bu konuda duyarlı olmalarını bekliyoruz."