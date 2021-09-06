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Obruk korkutuyor

Polatlı’da bir tarlada 7-8 metre çapında obruk ortaya çıktı. Neden ortaya çıktığını bilinemeyen obruk, yöre halkını korkuttu.
Obruk korkutuyor

Ankara'nın Polatlı ilçesine bağlı Hacıosmanoğlu Mahallesi'nde bulunan buğday tarlasında, henüz sebebi belirlenemeyen bir obruk meydana geldi. Obruğun 2 gün önce oluştuğunu ve her geçen gün genişlemeye devam ettiğini söyleyen tarla sahibi Seydi Karakaya ve yöre halkı yetkililerden yardım bekliyor.

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OBRUĞUN BÜYÜMEYE DEVAM ETMESİ BEKLENİYOR

Obrukta incelemelerde bulunan Polatlı İlçe Tarım Müdürlüğü yetkililerinin, obruğun büyümeye devam edebileceği ve bölgede farklı noktalarda da obruk oluşabileceği yönünde, bölge halkına uyarılarda bulunduğu öğrenildi.

BÖLGE HALKI TEDİRGİN

2 gün önce oluşan obruktan dolayı bölge halkının tedirgin olduğunu söyleyen Mahalle Muhtarı Bayram Ören Hacıosmanoğlu, "Olay yerini inceledik, İlçe Tarım Müdürlüğünü arayarak bilgi verdim. Obruğun daha genişleyeceğini, başka yerlerde de olabileceğini söylediler'' dedi.

Köylülerin Konya'dan sonra burada da görülmeye başlayan obrukların genişlemesinden korktuğunu söyleyen Hacıosmanoğlu, yetkililerin başka bölgelerde de bu şekilde oluşumların görüleceği konusunda uyardıklarını söyledi.
Sabah sulama yaptıktan sonra akşam dev çukurla karşılaşan tarla sahibi Seydi Sarıkaya ise, "İlçe Tarım Müdürlüğü yetkilileri su yüzünden oluşmuş diyor. Su ile alakası yok bunun. Su çekme yapınca arazilerde böyle durumlar olduğunu söylediler. Burada kuyu çalışması da yapmadık hiç'' diye konuştu.
Tarlanın altından geçen mağaranın çökmesiyle obruğun oluştuğunu iddia eden Sarıkaya, yetkililer izin verirse obruğu doldurup tarlayı sürmeye devam etmek istiyor.
 

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