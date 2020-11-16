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Obruk nedir? Neden oluşur?

Ülkemizde genellikle Konya bölgesinde oluşan obruklar hem şaşırtıyor hem de merak uyandırıyor. Peki, Obruk nedir? Neden oluşur?
Obruk nedir? Neden oluşur?

Konya'nın Karapınar ilçesinde, tarlada 3 metre çapında ve 15 metre derinliğinde bir obruk daha oluştu. Bölgede oluşan obruklar zaman zaman tehlikede saçabiliyor, çiftçilerin tarım yapmasını engel olabiliyor. Peki, Obruk nedir? Obruklar neden olur? Obruklar nasıl oluşur? Türkiye’de kaç tane obruk var? Konya havzasında kaç obruk var?

İnanılmaz! Konya'da bir yılda 9 obruk oluştu... - Güncel Haberler Milliyet

Yer altı suyunun, karbondioksit ile birleşimi sonucu karbonik asit oluşur. Bu karbonik asit kireç taşının yoğun olduğu toprakları zamanla çözerek yer altında mağaralar oluşmasına neden olur, bir müddet sonra mağaranın üstünde bulunan toprak çöker işte bu çökme sonucu oluşan derin çukurlara obruk denir. Çözünebilir kayaçların bulunduğu bölgelerde yeryüzü boyut ve şekilleri çeşitlilik gösteren çok sayıda çöküntüyle doludur.

Obruklar alttaki eriyebilen kayaçlar topraktan sızan sularla çözünürler ve kayaç içinde bulunan doğal boşluklar genişler ve üzerlerinde bulunan toprakla doldurulurlar. Yer altı suyu kayacı çözmeye devam ettikçe toprak ortadan kalkar ve geride yamaç eğimi düşük, derinliği fazla olmayan çöküntüler bırakır. Komşu obruklar birleştiğinde ise çözünme vadileri denilen daha büyük, düzensiz, kapalı bir çöküntüler ağı oluşturur. Obruklar ayrıca bir mağara tavanının çökmesi sonucu dik kenarlı bir krater şeklinde de oluşur.

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Obrukların oluşması için karstik alanların bulunmasından başka şartlar da gereklidir. Yeraltı su seviyeleri farklı iki havza bulunmalı. Bu alanları daha yüksek bir eşik birbirinden ayırmalıdır. Havzaların yeraltı suları bu eşiğin altından akış göstermelidir. Tüm bu şartlar Obruk platosunda bir araya gelir. Tuz Gölü havzası ile Konya ovası arasında Obruk platosu eşik durumundadır. Daha yüksek olan Konya yeraltı suyu platonun altından Tuz gölü havzasına doğru yeraltı akışı gösterir. Bu akışın oluşturduğu erime güncel obrukların oluşumunun başlıca sebebidir.

Ülkemizin yeraltı sularının 3'te 1'ini barındıran Konya Havzası'nda 20'yi aşkın obruk bulunuyor. Bunlardan en meşhuru 300 m genişliği ve 145 m derinliğiyle Kızören obruğudur.

Ülkemizde bulunan obrukların listesi;

Obruk adı

Taban Yüksekliği (m)

Derinliği (m)

Kuru Obruk

992

48

Meyil Obruğu

979

104

Ak Obruk

1079

75

Karain Obruğu

979

95

Hamam Obruğu

1029

46

Kızıl Obruk

984

91

Celal Obruğu

1020

20

Kurk Obruğu

1020

20

Yeni Opan Obruğu

1038

32

Yarım Obruk

1013

47

Derin Obruk

980

90

Fincan Obruğu

1020

55

Potur Obruğu

988

82

Cennet Obruğu

-

135

Cehennem Obruğu

-

110

Kangallı Obruğu

998

62

Zincancı Obruğu

998

57

Çıralı Obruğu

980

125

Yunus Obruğu

1008

32

Kayalı Obruğu

1030

25

Çifteler Obruğu I

998

75

Çifteler Obruğu II

1003

70

Cehennem Deresi Obruğu

1055

25

Dikmen Obruğu

990

95

Kızören Obruğu

979

171

Karkın Obruğu

1024

56

Güvercinli Obruğu

987.40

72

Berket İni Obruğu

1055

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