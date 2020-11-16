Obruk nedir? Neden oluşur?

Konya'nın Karapınar ilçesinde, tarlada 3 metre çapında ve 15 metre derinliğinde bir obruk daha oluştu. Bölgede oluşan obruklar zaman zaman tehlikede saçabiliyor, çiftçilerin tarım yapmasını engel olabiliyor. Peki, Obruk nedir? Obruklar neden olur? Obruklar nasıl oluşur? Türkiye’de kaç tane obruk var? Konya havzasında kaç obruk var?
Yer altı suyunun, karbondioksit ile birleşimi sonucu karbonik asit oluşur. Bu karbonik asit kireç taşının yoğun olduğu toprakları zamanla çözerek yer altında mağaralar oluşmasına neden olur, bir müddet sonra mağaranın üstünde bulunan toprak çöker işte bu çökme sonucu oluşan derin çukurlara obruk denir. Çözünebilir kayaçların bulunduğu bölgelerde yeryüzü boyut ve şekilleri çeşitlilik gösteren çok sayıda çöküntüyle doludur.
Obruklar alttaki eriyebilen kayaçlar topraktan sızan sularla çözünürler ve kayaç içinde bulunan doğal boşluklar genişler ve üzerlerinde bulunan toprakla doldurulurlar. Yer altı suyu kayacı çözmeye devam ettikçe toprak ortadan kalkar ve geride yamaç eğimi düşük, derinliği fazla olmayan çöküntüler bırakır. Komşu obruklar birleştiğinde ise çözünme vadileri denilen daha büyük, düzensiz, kapalı bir çöküntüler ağı oluşturur. Obruklar ayrıca bir mağara tavanının çökmesi sonucu dik kenarlı bir krater şeklinde de oluşur.
Obrukların oluşması için karstik alanların bulunmasından başka şartlar da gereklidir. Yeraltı su seviyeleri farklı iki havza bulunmalı. Bu alanları daha yüksek bir eşik birbirinden ayırmalıdır. Havzaların yeraltı suları bu eşiğin altından akış göstermelidir. Tüm bu şartlar Obruk platosunda bir araya gelir. Tuz Gölü havzası ile Konya ovası arasında Obruk platosu eşik durumundadır. Daha yüksek olan Konya yeraltı suyu platonun altından Tuz gölü havzasına doğru yeraltı akışı gösterir. Bu akışın oluşturduğu erime güncel obrukların oluşumunun başlıca sebebidir.
Ülkemizin yeraltı sularının 3'te 1'ini barındıran Konya Havzası'nda 20'yi aşkın obruk bulunuyor. Bunlardan en meşhuru 300 m genişliği ve 145 m derinliğiyle Kızören obruğudur.
Ülkemizde bulunan obrukların listesi;
Obruk adı
Taban Yüksekliği (m)
Derinliği (m)
Kuru Obruk
992
48
Meyil Obruğu
979
104
Ak Obruk
1079
75
Karain Obruğu
979
95
Hamam Obruğu
1029
46
Kızıl Obruk
984
91
Celal Obruğu
1020
20
Kurk Obruğu
1020
20
Yeni Opan Obruğu
1038
32
Yarım Obruk
1013
47
Derin Obruk
980
90
Fincan Obruğu
1020
55
Potur Obruğu
988
82
Cennet Obruğu
-
135
Cehennem Obruğu
-
110
Kangallı Obruğu
998
62
Zincancı Obruğu
998
57
Çıralı Obruğu
980
125
Yunus Obruğu
1008
32
Kayalı Obruğu
1030
25
Çifteler Obruğu I
998
75
Çifteler Obruğu II
1003
70
Cehennem Deresi Obruğu
1055
25
Dikmen Obruğu
990
95
Kızören Obruğu
979
171
Karkın Obruğu
1024
56
Güvercinli Obruğu
987.40
72
Berket İni Obruğu
1055
15
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.