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Ocak ayında otomotiv ihracatını yan sanayi sırtladı

Ülke ihracatında lider sektör otomotiv endüstrisinin geçen ay gerçekleştirdiği dış satımın yüzde 39,2'sini yan sanayi ürünleri oluşturdu.
Ocak ayında otomotiv ihracatını yan sanayi sırtladı

Türkiye'nin ihracatının lideri otomotiv sektörü, geçen ay 889 milyon 517 bin dolarlık yan sanayi ürünü ihraç etti.

AA muhabirinin Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği verilerinden yaptığı derlemeye göre, otomotiv sektörünün ocak ihracatı 2 milyar 267 milyon 426 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

Bu dış satımdan en fazla payı yüzde 39,2 ile yan sanayi üreticileri aldı.

Ocak ayında 173 ülke ile özerk ve serbest bölgeye otomotiv yan sanayi ürünü satarak ihracatı 2020'nin aynı ayına kıyasla yüzde 4 artıran sektör temsilcileri, 889 milyon 517 bin dolarlık gelire ulaştı.

Geçen ay sektörün en fazla ihracat yaptığı ülke olan Almanya'ya dış satım, Ocak 2020'ye göre yüzde 8,33 arttı. Bu ülkeye ihracat 193 milyon 388 bin dolardan, 209 milyon 502 bin dolara yükseldi.

Almanya'ya ocak ayında yapılan dış satım, toplam yan sanayi ihracatının yüzde 23,55'ini oluşturdu.

İspanya'ya yüzde 42 ihracat artışı
Geçen ay ikinci sıradaki İtalya'ya ihracat ise Ocak 2020'ye kıyasla yüzde 21,25 artarak 50 milyon 558 bin dolardan, 61 milyon 301 bin dolara çıktı.

Aynı dönemde üçüncü sıradaki Fransa'ya ihracatını yüzde 2,6 artıran yan sanayi üreticileri, geçen ay 55 milyon 484 bin dolarlık dış satıma imza attı.

Sektörün önemli pazarlarından İspanya'ya ise ciddi ihracat artışı yaşandı. Bu ülkeye geçen ay dış satım, 2020'nin ocak ayına göre yüzde 42,82 artışla 38 milyon 333 bin dolardan, 54 milyon 749 bin dolara geldi.

Otomotiv yan sanayi üreticileri ayrıca ABD'ye 51 milyon 623 bin, Birleşik Krallık'a 50 milyon 564 bin, Rusya'ya 37 milyon 513 bin, Polonya'ya 33 milyon 142 bin, Romanya'ya da 32 milyon 277 bin dolarlık ürün sattı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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