Ocak ayında yağışlar ülke genelinde yıllık bazda yüzde 53 arttı

Geçen yılın ekim, kasım ve aralık aylarında düşüş gösteren yağışlar, ocak ayında normaline göre yüzde 43, 2020'nin ocak ayına göre de yüzde 53 arttı.

AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden yaptığı derlemeye göre, ocak ayında yağışlar ülke genelinde mevsim normalinin ve geçen yıl yağışlarının üzerinde gerçekleşti.

Yağışlarda normale göre yüzde 43 ve 2020 yılı Ocak ayına göre yüzde 53 artış meydana geldi.

Ocak ayı yağışları özellikle Marmara Bölgesi'nde önemli ölçüde arttı. Yağışlar Trakya, Kuzey Ege, Çanakkale, Balıkesir, Kütahya, Kayseri ve Hatay çevrelerinde normale göre yüzde 100'den fazla artış kaydederken Erzurum'un kuzey kesimlerinde yüzde 60'ın üzerinde azaldı.

Geçen ay, Amasya, Ardahan, Artvin, Bayburt, Erzurum, Gümüşhane, Iğdır, Kars, Samsun ve Trabzon normalin altında yağış aldı. Balıkesir, Çanakkale, Edirne, Hatay, Kırklareli, Osmaniye ve Tekirdağ ise normalin 2 katından fazla yağış görülen iller oldu.

Geçen ay en az yağış Iğdır'da, en fazla yağış ise ile Hatay'da kaydedildi. Yağışlarda normaline göre en fazla azalma ise yüzde 37 ile Ardahan'da gerçekleşti.

Tüm bölgelerde yağışlar arttı

Marmara Bölgesi'nde ocak ayı yağışları, normali ve 2020 yılı Ocak ayı yağışlarına göre yüzde 100'den fazla arttı. Bölge son 40 yılın en yüksek 2. ocak ayı yağışını aldı.

Ege Bölgesi'nde de yağışlarda normali ve geçen yılın ocak ayına göre yüzde 100'den fazla artış gerçekleşti.

Akdeniz Bölgesi'nde yağışlarda normaline göre yüzde 39, 2020 yılı Ocak ayına göre yüzde 26 artış meydana geldi.

İç Anadolu Bölgesi'nde de yağışlar normaline göre yüzde 37, 2020 yılı Ocak ayı yağışlarına göre yüzde 41 arttı.

Karadeniz Bölgesi'nde de yağışlarda normaline göre yüzde 7, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3 artış gerçekleşti.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde de yağışlarda, normaline göre yüzde 38, geçen yılın ocak ayına göre yüzde 87 artış oluştu.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi de normaline göre yüzde 25, 2020 yılı Ocak ayına göre yüzde 33 daha fazla yağış aldı.