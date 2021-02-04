  • BIST 1.543
  • Altın 414,852
  • Dolar 7,1208
  • Euro 8,5373
  • Ankara 11 °C
  • İstanbul 13 °C
  • İzmir 18 °C
  • Konya 12 °C
»

Ocak ayında yağışlar ülke genelinde yıllık bazda yüzde 53 arttı

Geçen yılın ekim, kasım ve aralık aylarında düşüş gösteren yağışlar, ocak ayında normaline göre yüzde 43, 2020'nin ocak ayına göre de yüzde 53 arttı.
Ocak ayında yağışlar ülke genelinde yıllık bazda yüzde 53 arttı

AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden yaptığı derlemeye göre, ocak ayında yağışlar ülke genelinde mevsim normalinin ve geçen yıl yağışlarının üzerinde gerçekleşti.

Yağışlarda normale göre yüzde 43 ve 2020 yılı Ocak ayına göre yüzde 53 artış meydana geldi.

Ocak ayı yağışları özellikle Marmara Bölgesi'nde önemli ölçüde arttı. Yağışlar Trakya, Kuzey Ege, Çanakkale, Balıkesir, Kütahya, Kayseri ve Hatay çevrelerinde normale göre yüzde 100'den fazla artış kaydederken Erzurum'un kuzey kesimlerinde yüzde 60'ın üzerinde azaldı.

Geçen ay, Amasya, Ardahan, Artvin, Bayburt, Erzurum, Gümüşhane, Iğdır, Kars, Samsun ve Trabzon normalin altında yağış aldı. Balıkesir, Çanakkale, Edirne, Hatay, Kırklareli, Osmaniye ve Tekirdağ ise normalin 2 katından fazla yağış görülen iller oldu.

Geçen ay en az yağış Iğdır'da, en fazla yağış ise ile Hatay'da kaydedildi. Yağışlarda normaline göre en fazla azalma ise yüzde 37 ile Ardahan'da gerçekleşti.

Tüm bölgelerde yağışlar arttı
Marmara Bölgesi'nde ocak ayı yağışları, normali ve 2020 yılı Ocak ayı yağışlarına göre yüzde 100'den fazla arttı. Bölge son 40 yılın en yüksek 2. ocak ayı yağışını aldı.

Ege Bölgesi'nde de yağışlarda normali ve geçen yılın ocak ayına göre yüzde 100'den fazla artış gerçekleşti.

Akdeniz Bölgesi'nde yağışlarda normaline göre yüzde 39, 2020 yılı Ocak ayına göre yüzde 26 artış meydana geldi.

İç Anadolu Bölgesi'nde de yağışlar normaline göre yüzde 37, 2020 yılı Ocak ayı yağışlarına göre yüzde 41 arttı.

Karadeniz Bölgesi'nde de yağışlarda normaline göre yüzde 7, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3 artış gerçekleşti.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde de yağışlarda, normaline göre yüzde 38, geçen yılın ocak ayına göre yüzde 87 artış oluştu.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi de normaline göre yüzde 25, 2020 yılı Ocak ayına göre yüzde 33 daha fazla yağış aldı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bursa'daki 130 yıllık tarım lisesi Ar-Ge merkezi olacak04 Şubat 2021 Perşembe 13:29
  • Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, 'Kadın ve Mobbing Toplantısı'nda konuştu: Birlikte hareket etmeliyiz04 Şubat 2021 Perşembe 13:28
  • Dünya devinden Türkiye'ye yatırım kararı04 Şubat 2021 Perşembe 13:14
  • İstanbul'un nüfusu bu yüzyılda ilk kez geriledi04 Şubat 2021 Perşembe 12:59
  • Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden Yayladağı Belediye Başkanı Sayın'ın yerine Mehmet Yalçın seçildi04 Şubat 2021 Perşembe 12:58
  • Ocak ayında yağışlar ülke genelinde yıllık bazda yüzde 53 arttı04 Şubat 2021 Perşembe 12:58
  • Diyarbakır anneleri bir ailenin daha evladına kavuşacak olmasının sevincini yaşıyor04 Şubat 2021 Perşembe 12:57
  • Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 100 bin lira manevi tazminat ödeyecek04 Şubat 2021 Perşembe 12:55
  • Aleyna Çakır'da bulunan doku ve sperm, Ümitcan Uygun'a ait çıktı04 Şubat 2021 Perşembe 12:50
  • Kafkasya'nın özgürlük savaşçısı Şeyh Şamil, 150 yıl önce bugün vefat etti04 Şubat 2021 Perşembe 11:49
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti