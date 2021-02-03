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Ocakta en çok salatalığın fiyatı arttı

İTO verilerine göre, ocak ayında yüzde 44,02 ile salatalık fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu. Söz konusu dönemde fiyatı en çok azalan ürün ise yüzde 46,90 ile karnabahar olarak belirlendi.
Ocakta en çok salatalığın fiyatı arttı

İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından Ocak 2021 döneminde İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan harcama kalemleri açıklandı.

Buna göre, İTO'nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi'nde yer alan 242 ürünün 103'nün perakende fiyatı artarken, 54 ürünün fiyatı düştü, 85 ürünün fiyatı ise değişmedi.

Ocak ayında gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyveler alt grubunda yer alan salatalık yüzde 44,02 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu.

Fiyatında artış yaşanan diğer ürünler, ulaştırma ve haberleşme harcamaları grubundan yüzde 26,19 ile boğaz köprü geçiş ücreti, sağlık harcamaları grubundan yüzde 25,53 ile diş tedavi ücreti, aynı gruptan yüzde 16,73 ile röntgen çekim ücreti ve yüzde 15,80 ile doktor muayene ücreti olarak açıklandı.

Karnabahar yüzde 46,90 ucuzladı
Ocak ayında gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyveler alt grubunda yer alan karnabahar, yüzde 46,90 gerileme göstererek fiyatı en fazla azalan ürün oldu.

Fiyatında azalış izlenen diğer ürünler, aynı gruptan yüzde 17,36 ile kabak, yüzde 17,08 ile domates, giyim harcamaları kadın giyim harcamaları alt grubundan yüzde 14,97 ile pardösü ve gıda harcamaları grubundan yüzde 13,32 ile ıspanak olarak öne çıktı.

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