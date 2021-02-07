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Ocakta en fazla ihracat artışına mücevher sektörü imza attı

Mücevher, geçen ay yüzde 13,4'lük yükselişle en fazla ihracat artışı kaydeden sektör oldu. Mücevher İhracatçıları Birliği Başkanı Kamar, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, 2020'de ihracatı artıran ana kalemin külçe altın ihracatı olduğunu bildirdi.
Ocakta en fazla ihracat artışına mücevher sektörü imza attı

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgilere göre, geçen ay Türkiye'nin ihracatı 2020'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 2,5 artışla 15 milyar 48 milyon dolara ulaşarak Cumhuriyet tarihinin en yüksek ocak ayı ihracat rakamı olarak kayıtlara geçti.

Geçen ay en fazla ihracat artışı yüzde 13,4 ile mücevher sektöründe gerçekleşti. Geçen yılın ocak ayında 291 milyon 806 bin dolarlık ihracat gerçekleştiren mücevher sektörü, bu yılın aynı döneminde 330 milyon 861 bin dolarlık ihracata imza attı.

Mücevher İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kamar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ocak ayında TİM rakamlarında bulunmayan dahilde işleme rejimi kapsamında da önemli artışlar yaşadıklarını ifade etti.

"2020'de ihracatımızı artıran ana kalem külçe altın ihracatı"
Dahilde işleme rejimi çerçevesinde yurt dışındaki müşterilerin gönderdikleri altınları işleyerek geri gönderdiklerini aktaran Kamar, şunları kaydetti:

"Hem dövizle yapılan ihracatı hem de dahilde işleme rejimi ile birlikte yapılan gönderimi topladığımız zaman geçen yıla göre yüzde 49'luk artışımız var, bu şekilde ihracatımız 814 milyon dolara çıkıyor. İhracatımızın ana resmi bu. Burada en büyük artış külçe altından geldi. Sektörün katma değerli ürünlerini yapan, işçiyi çalıştıran diğer kesimlerde maalesef düşüş var. 2020'de ihracatımızı artıran ana kalem külçe altın ihracatı.

TİM verilerine göre yaptığımız ihracata bakıldığında, Türk mücevhercisinin yoğun şekilde ihracata başladığını söyleyebiliriz. 2021 yılına çok büyük umutlarla girdik. Bütün hayallerimiz 2021 yılında salgının biteceği ve ihracata başlayacağımız yönündeydi ama gelişmeler gösteriyor ki 2021 yılı 2020'den daha kötü gidiyor. Çünkü ülkeler, şu an çok fazla savunmaya geçti. Biz daha çok ülkelere giderek ihracat yapan bir sektörüz ama şu an hiçbir yere gidemiyoruz."

En büyük sıkıntılarının uçuş olduğuna ve vize alma konusunda yaşadıkları sıkıntılara değinen Kamar, bu yüzden dijitalde atılım yapmak için kolları sıvadıklarını söyledi.

Kamar, bu ay yapacakları sanal fuarla sektörü hareketlendirme hedefinde olduklarını belirterek, "İhracatımız artıyor gözükmekle birlikte asıl artan külçe altın ihracatı. Takı ihracatımız maalesef düşük seyrediyor. 2021 yılındaki beklentilerimiz, yılın ilk 6 ayının böyle uzaktan erişimle sakin geçeği yönünde. Fakat 6 aydan sonra agresif bir pazarlamaya başlamamız lazım." diye konuştu.

AB ülkelerindeki kayıp Afrika ile toparlandı
TİM verilerine göre, ülke gruplarına bakıldığında mücevher sektörünün geçen ay miktar bazında ihracatını en fazla artırdığı ülke grubu Afrika oldu. Sektörün Afrika ülkelerine ihracatı, ocakta geçen yılın aynı dönemine göre 15 milyon 617 bin dolar arttı.

Sektörün ihracatında en fazla azalış ise 13 milyon 488 bin dolarla Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde gerçekleşti.

Miktar bazında en fazla artış İsviçre'de gerçekleşti
Mücevher sektöründe miktar bazında en fazla ihracat artışı İsviçre'de kaydedildi. Sektörün İsviçre'ye ihracatı Ocak 2021'de 52 milyon 126 bin dolar artarak 70 milyon 600 bin dolar olarak gerçekleşti.

İsviçre'yi, 15 milyon 86 bin dolarlık artışla ABD ve 14 milyon 184 bin dolarlık artışla Mısır izledi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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