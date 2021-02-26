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Ocakta geçen yılın aynı ayına göre ihracat arttı, ithalat azaldı

Türkiye'nin ihracatı ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,3 artarak 15 milyar 45 milyon dolar, ithalatı ise yüzde 5,9 azalarak 18 milyar 79 milyon dolar oldu.
Ocakta geçen yılın aynı ayına göre ihracat arttı, ithalat azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu ve Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle oluşturulan ocak ayına ilişkin geçici dış ticaret verileri açıklandı.

Buna göre, Genel Ticaret Sistemi (GTS) kapsamında ihracat ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,3 artarak 15 milyar 45 milyon dolar, ithalat ise yüzde 5,9 azalarak 18 milyar 79 milyon dolar oldu.

Dış ticaret açığı ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 32,8 azalarak 3 milyar 34 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı Ocak 2020'de yüzde 76,5 iken geçen ay yüzde 83,2'ye çıktı.

Enerji ve altın hariç dış ticaret fazla verdi
Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat ocakta yüzde 1,2 artarak 14 milyar 56 milyon dolara yükseldi.

Ocakta enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat yüzde 5,2 artarak 14 milyar 46 milyon dolara çıktı.

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret fazlası ocakta 9 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret hacmi yüzde 3,1 artarak 28 milyar 102 milyon dolar oldu. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 100,1 olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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