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Ocakta unutulan yemek, mahallede panik yaşattı

SİVAS'ta, evden çıkan Tükez Kaya'nın ocakta unuttuğu tencere, mahallede yangın paniği yaşattı. Geri döndüğünde evin önünde polis ve itfaiye ekiplerini gören Kaya, sinir krizi geçirdi.
Ocakta unutulan yemek, mahallede panik yaşattı

Olay, saat 17.30 sıralarında Kılavuz Mahallesi Şehit Ali Şener Sokak'ta bulunan 2 katlı binanın 2'nci katında meydana geldi. Oğluyla birlikte yaşayan Tükez Kaya, akşam için hazırladığı yemeği ocağa koyduktan sonra unutup, dışarı çıktı. Bir süre sonra tenceredeki yemeğin dibinin yanmasıyla birlikte evden duman yükselmeye başladı. Dumanı ve yanık kokusunu fark eden mahalle sakinleri itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen İtfaiye ekipleri evde incelemelerde bulundu. Ocakta unutulan tencere ekipler tarafından evden çıkarıldı. Zamanında müdahale ile olay, evde hasar oluşmadan önlendi.

Bir süre sonra geri dönen Tükez Kaya, dumanlar içindeki evi ile itfaiye ve polis ekiplerine görünce sinir krizi geçirerek gözyaşı döktü. Kaya'yı komşuları sakinleştirdi. 

Mahalle sakinlerinden Ümit Güleç, "Teyze yemeği ocağın üzerinde unutup gitmiş. Yemek yanmış. Bir oğluyla beraber yaşıyor. O sırada oğlu evde değilmiş" dedi.

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