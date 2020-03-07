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OdaTV Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan tutuklandı.

Tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilen OdaTV Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan tutuklandı.
OdaTV Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan tutuklandı.

OdaTV Sorumlu Haber Müdürü Barış Terkoğlu ile muhabir Hülya Kılınç, Libya şehidi MİT mensubunun cenaze görüntülerinin yer aldığı haberi yayınladıkları gerekçesiyle önceki gün tutuklanmıştı.

OdaTV Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan da aynı soruşturma kapsamında savcılığa ifade vermek için bugün adliyeye gitmişti.

Savcılıkça ifadesinin alınmasının ardından tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilen Barış Pehlivan tutuklandı.

ODATV'YE ERİŞİM ENGELİ GETİRİLMİŞTİ

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), OdaTV’ye erişim engeli getirmişti.

BTK’nın internet sitesinde yer alan kararda “5651 sayılı kanun kapsamında yapılan teknik inceleme ve hukuki değerlendirme sonucunda alınan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun 05/03/2020 tarih ve 490.05.01.2020.-935064 sayılı kararına istinaden bu internet sitesi (odatv.com) hakkında idari tedbir uygulanmaktadır” ifadeleri yer almıştı.

Erişim engeli kararına ilişkin OdaTV’den yapılan açıklamada, “Yayın hayatımızda ilk kez gerçekleşen bu duruma karşı hukuki haklarımızı sonuna kadar savunacağımızı okurlarımıza duyururuz” ifadesi kullanılmıştı.

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