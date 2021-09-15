Ödeme platformu ininal’in mobil uygulaması yenilendi

Yeni nesil ödeme platformu ininal, mobil uygulamasını yenilediğini duyurdu. Uygulamada, hesap yapısının değiştiği, yeni yöntem ve özelliklerin eklendiği bildirildi.

Kullanıcılar yenilenen mobil uygulaması ile 7 gün 24 saat para gönderip alma ve döviz alıp satma işlemlerini yapabiliyor. Evden çıkmadan fatura ödeyebilme ve diledikleri her yerden alışveriş yapabilme gibi hayatı kolaylaştırıcı özellikleri bulunuyor. Visa altyapısı ile yurt içi ve yurt dışında internetten veya mağazadan daha hızlı ve kolay işlem yapılabiliyor. Ayrıca, kartlar arası transfer işlemleri artık daha hızlı ve daha kolay gerçekleştirebiliyor.

YENİLENEN MOBİL UYGULAMANIN ÖZELLİKLERİ

Platformdan yapılan açıklamaya göre, yenilenen mobil uygulamanın özellikleri şöyle:

“Birden çok hesap kolaylıkla yönetilecek: ininal kartı olan ya da olmayan fark etmeksizin tüm kullanıcılar, kartları için oluşturulacak ininal hesap ile ana hesap yapısıyla birlikte tüm hesap ve kartlarını ana hesap yapısı altında kolayca yönetebilecek ve hesaplarına isim verebilecek. Ana hesap yapısının hayata geçmesi ile birden fazla hesaba sahip olacak kullanıcılar, hesapları arasındaki pratik transfer işlemlerini de kolaylıkla gerçekleştirebilirken tüm transfer ve uygulama içi ödemelerini de hesaplarındaki bakiye ile gerçekleştirebilecek. Nakit yükleme ve kart satış noktaları anında görülecek: Yenilenen uygulama ile kullanıcılar nakit yükleme noktaları ücrete göre filtreleyebilecek ve ödeme noktalarına olan mesafeleri anında görebilecek. Ayrıca uygulama üzerinden online satış noktalarına da doğrudan ulaşabilecek. Kart hareketleri ve işlem detaylarına hızlıca ulaşılacak: Tarih ve işlem türlerine göre çeşitli filtreleme yöntemleriyle işlem detaylarına hızlı ve kolay bir şekilde ulaşabilecek kullanıcılar, ayrıca işlem tipi ve en sık alışveriş yapılan firmalar için geliştirilen özel ikonları kullanarak dijital hesaplarını kolayca yönetebilecek. Gerektiği taktirde ininal Asistan ile sorularına anında cevap alabilecek ve iyileştirilmiş kullanıcı deneyimini üstün bir şekilde yaşayacak. Kullanıcıları aynı zamanda yaptıkları işlemlerin dekontlarına da kolayca erişebilecek.”