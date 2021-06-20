  • BIST 1.391
  • Altın 498,535
  • Dolar 8,7180
  • Euro 10,3510
  • Ankara 19 °C
  • İstanbul 19 °C
  • İzmir 22 °C
  • Konya 21 °C
»

Ödemeler başladı

Yenimahalle Belediyesi, geçen ay almış olduğu meclis kararı doğrultusunda esnafa yardım ödemelerine başladı.
Ödemeler başladı

Yenimahalle Belediyesi, pandemi nedeniyle ekonomik dar boğaza giren esnaf için harekete geçti. Tüm parti gruplarının oy birliğiyle alınan meclis kararı doğrultusunda, Yenimahalle esnafının şuana kadar gelen başvuruları incelendi ve şartları uygun bulunan ilk bin esnafın destek ödemeleri yapıldı. 

18 Mayıs-15 Haziran tarihleri arasında Yenimahalle Belediyesi web sitesi ve posta yoluyla toplam 8 bin 429 başvuru yapılırken, evrakları ve şartları uygun olan 3 bin 563 esnafa bin 250 TL sosyal yardım yapılacak. 

 

img_5289.jpg

Ödemeler devam edecek

İlk bin esnafın ödemesinin yapıldığını kalan 2 bin 563 esnafın da önümüzdeki günlerde ödemelerinin yapılacağını duyuran Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Esnafımız 2020 yılı Mart ayından bu yana ekonomik olarak sıkıntılı bir süreci yaşıyor. Pandemi boyunca Yenimahalle Belediyesi olarak esnafımızın yanında olduk. İlçemiz esnaflarına bugüne kadar yaptığımız desteğin yanında ilave olarak sosyal yardım yapmaktan da mutluyuz. En fazla sayıda yardım talebini kuaför, güzellik salonları, kırtasiye ve kahvehane esnafından almış durumdayız. Hiç kimseyi kayırmadan gerekli şartları taşıyan tüm esnaflarımıza destek oluyoruz” dedi.
Yaşar, “Kimseyi ayırt etmeden esnafımıza destek olacağız”
Faaliyet konusu kuyumculuk, döviz alım-satımı, inşaat-müteahhitlik, emlakçılık, akaryakıt alım-satımı, oto alım-satımı ve galerici olan esnafların yardım kapsamı dışında olduğunu belirten Başkan Yaşar, “Yenimahalle Belediyesi, yaptığı tüm hizmetler ve yardımlar ile küçük esnafın yanındadır. Hep birlikte mücadele ederek ve zor durumda olan vatandaşımıza destek vererek bu zor günleri atlatacağımıza yürekten inanıyor, esnafımıza yaptığımız sosyal yardım kararının alınmasında gerekli desteği sunan tüm parti meclis gruplarına teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.
 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Başvurularda yoğun ilgi21 Haziran 2021 Pazartesi 00:18
  • Hem eğlendiler hem öğrendiler21 Haziran 2021 Pazartesi 00:05
  • Belgelerini aldılar19 Haziran 2021 Cumartesi 02:50
  • Pursaklar'da Belediye personeline koranavirüs aşısı19 Haziran 2021 Cumartesi 02:00
  • Dünya çocukları ve 23 Nisan yarışması'nın finalistleri ödüllendirildi19 Haziran 2021 Cumartesi 01:45
  • Keçiören'de sünnet için kayıtlar başladı19 Haziran 2021 Cumartesi 01:30
  • Sağlık için hijyenik spor salonları19 Haziran 2021 Cumartesi 01:15
  • Parklar göz kamaştırıyor 19 Haziran 2021 Cumartesi 00:45
  • Çankırı'nın tutmaç çorbası tescillendi19 Haziran 2021 Cumartesi 00:30
  • Minikler mezun oldu19 Haziran 2021 Cumartesi 00:15
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti