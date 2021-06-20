Ödemeler başladı

Yenimahalle Belediyesi, geçen ay almış olduğu meclis kararı doğrultusunda esnafa yardım ödemelerine başladı.

Yenimahalle Belediyesi, pandemi nedeniyle ekonomik dar boğaza giren esnaf için harekete geçti. Tüm parti gruplarının oy birliğiyle alınan meclis kararı doğrultusunda, Yenimahalle esnafının şuana kadar gelen başvuruları incelendi ve şartları uygun bulunan ilk bin esnafın destek ödemeleri yapıldı.

18 Mayıs-15 Haziran tarihleri arasında Yenimahalle Belediyesi web sitesi ve posta yoluyla toplam 8 bin 429 başvuru yapılırken, evrakları ve şartları uygun olan 3 bin 563 esnafa bin 250 TL sosyal yardım yapılacak.

Ödemeler devam edecek

İlk bin esnafın ödemesinin yapıldığını kalan 2 bin 563 esnafın da önümüzdeki günlerde ödemelerinin yapılacağını duyuran Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Esnafımız 2020 yılı Mart ayından bu yana ekonomik olarak sıkıntılı bir süreci yaşıyor. Pandemi boyunca Yenimahalle Belediyesi olarak esnafımızın yanında olduk. İlçemiz esnaflarına bugüne kadar yaptığımız desteğin yanında ilave olarak sosyal yardım yapmaktan da mutluyuz. En fazla sayıda yardım talebini kuaför, güzellik salonları, kırtasiye ve kahvehane esnafından almış durumdayız. Hiç kimseyi kayırmadan gerekli şartları taşıyan tüm esnaflarımıza destek oluyoruz” dedi.

Yaşar, “Kimseyi ayırt etmeden esnafımıza destek olacağız”

Faaliyet konusu kuyumculuk, döviz alım-satımı, inşaat-müteahhitlik, emlakçılık, akaryakıt alım-satımı, oto alım-satımı ve galerici olan esnafların yardım kapsamı dışında olduğunu belirten Başkan Yaşar, “Yenimahalle Belediyesi, yaptığı tüm hizmetler ve yardımlar ile küçük esnafın yanındadır. Hep birlikte mücadele ederek ve zor durumda olan vatandaşımıza destek vererek bu zor günleri atlatacağımıza yürekten inanıyor, esnafımıza yaptığımız sosyal yardım kararının alınmasında gerekli desteği sunan tüm parti meclis gruplarına teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

