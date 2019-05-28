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Ödemelere kur ayarı

Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Çevre Otoyolu'nun hizmete açılan bölümleri için devletin, işletmeci şirkete yapacağı garanti ödemelerinde iki farklı tarihteki dolar kuru dikkate alınacak.
Ödemelere kur ayarı

Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Çevre Otoyolu'nun hizmete açılan bölümleri için devletin, işletmeci şirkete yapacağı garanti ödemelerine ilişkin yeni plan belli oldu. Habertürk'te yer alan habere göre, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile Kuzey Çevre Otoyolu’nu, IC İçtaş İnşaat–Astaldi konsorsiyumu ICA işletiyor. İşletme, 2018 yılının ağustos ayında dolar kurunda yaşanan şok artışın ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na başvurdu. Döviz kurundaki oynaklığa işaret ederek, garanti kapsamında yapılacak ödemelerin hesaplama yönteminde değişiklik talebinde bulundu. Yılın ilk yarısı için ocak, ikinci yarısı için temmuz ayı dolar kurunun esas alınmasını gündeme getirdi.

Ulaştırma Bakanlığı ve Karayolları Genel Müdürlüğü, konuyla ilgili bir çalışma yaptı. Çalışma, kısa süre önce sonuçlandırıldı. Yetkili makamların da onayı ve imzasıyla yeni hesaplama yöntemi uygulamaya girdi. 

ESKİ SİSTEM

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprüleri, Avrasya Tüneli ve İstanbul-İzmir otoyolu, özel sektör tarafından yap-işlet-devret modeliyle inşa edildi. Bu projelerde geçiş ücretleri döviz olarak belirlendi.

Devlet, bu projelere belli sayıda araç geçiş garantisi verdi. Araç geçişleri, garanti sınırının altında kalması halinde aradaki farkı devlet ödüyor. Örneğin, 2018 yılı için garanti ödemeleri 2019 yılının nisan ayında yapıldı. Ödemede, 2 Ocak 2018 dolar kuru esas alındı. Devlet, öngörülen sayıda araç söz konusu projeleri kullanmadığı için ilgili işletmelere toplam 3 milyar 650 milyon TL ödedi.

YENİ SİSTEM

Yavuz Sultan Selim ve Kuzey Çevre Otoyolu’nun hizmete açılan bölümlerinde, devletin işletmeci şirkete yapacağı garanti ödemelerinde iki farklı tarihteki dolar kuru dikkate alınacak. Ödemelerde, yılın ilk yarısı için ocak, ikinci yarısı için temmuz ayı dolar kuru esas oluşturacak.

Devletin, ödemeyi yapacağı tarih de değiştirildi. Buna göre 1 Ocak-31 Haziran için aynı yılın temmuz ayında, 1 Temmuz-31 Aralık için izleyen yılın ocak ayında garanti ödemesi yapılacak.

Diğer projelerde durum ne? Diğer projelerde henüz bir değişiklik yapılmadı. Ancak, bu adımın 'emsal' oluşturması ve diğer projelerde de benzer bir uygulamaya geçilmesinin olası olduğu belirtiliyor.

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